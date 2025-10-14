Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello mobilise les jeunes

Le candidat Adm revient sur son projet de société axé sur les jeunes et les met en mission.

La jeunesse ivoirienne occupe une place de choix, sinon la priorité même dans le projet de société de Ahoua Don Mello (Adm). Le candidat déclaré à l'élection présidentielle l'a démontré à l'ouverture de sa campagne. Il a tenu à exprimer cette volonté de vive voix aux jeunes de son staff mobilisés pour la campagne et prêts à aller à la conquête de leurs camarades à travers le pays.

Cette rencontre a eu lieu, le 11 octobre, dans son quartier général. « La jeunesse est déterminée parce que leur avenir est sombre. Il est donc important que cette jeunesse se mobilise aujourd'hui pour mettre fin au régime de M. Ouattara et au 4e mandat, chance d'une nouvelle perspective. Ils ont écouté mon projet de société et savent que leur avenir s'y trouve. Par conséquent, ils se sont mobilisés pour s'organiser pour appeler tous les Ivoiriens, toute la jeunesse ivoirienne à se mobiliser pour le 25 octobre, afin que la volonté de cette jeunesse trouve une issue dans les urnes », a déclaré Adm.

Au-delà de cette mise en mission, celui qui aspire à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire a déjà une idée de ce qu'il veut proposer aux jeunes qui constituent plus de la moitié de la population.

« Pour eux, c'est d'abord les grands travaux. Le projet de métro doit être remplacé par un projet de train urbain. Le financement prévu doit permettre de lancer les Travaux de haute intensité de main-d'oeuvre (Thimo) capables d'employer beaucoup de jeunes », a-t-il affirmé.

Il compte également lancer « l'industrialisation de l'agriculture ». Cela, à travers « la transformation du secteur informel en formel » et « la mise en place d'un système de crédit qui puisse offrir à chaque jeune une perspective ».