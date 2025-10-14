Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ouattara annonce l'autoroute Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa

Le candidat du Rhdp a lancé sa campagne, le 11 octobre, à Daloa, capitale du Haut-Sassandra.

Ambiance de fête, samedi, à Daloa, capitale du Haut-Sassandra. Devant des milliers de militants rassemblés malgré le soleil et après la pluie, le Président sortant et candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, a officiellement lancé sa campagne.

Dans son allocution, il a annoncé une excellente nouvelle aux populations : la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Daloa, via Bouaflé. Il a également précisé que la ville sera bientôt plus accessible depuis Séguéla, les travaux ayant été récemment lancés par le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Avant décembre 2025, un vaste projet d'adduction en eau potable couvrant Daloa et 46 localités environnantes verra aussi le jour.

Le candidat a rappelé les nombreux acquis de la région : 221 km de routes bitumées (Issia-Daloa, Zuénoula-Daloa, Bouaflé-Daloa), 41 km de voirie urbaine, l'électrification de 106 localités, faisant passer le taux de 66,6% en 2011 à 98,5% en juin 2025 ainsi que la construction de 20 collèges et lycées et 3 249 salles de classe du primaire et du préscolaire.

Donnant les raisons de sa candidature, il a fait savoir que s'il est dans la course, c'est pour les jeunes, avenir de la nation et socle de son projet de société. C'est également pour les femmes, « pilier de nos familles ». C'est aussi pour continuer d'améliorer les conditions de vie et la rémunération des paysans.

Justifiant le choix de Daloa, il a salué la commune, poumon économique et creuset culturel de la Côte d'Ivoire, terre de fraternité et de brassage, où cohabitent harmonieusement des populations venues de toutes les régions et des pays voisins.