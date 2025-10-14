Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - 12 axes majeurs d'Henriette Lagou

Boussole de sa gouvernance, le projet de société du Gp-Paix comprend 12 piliers.

Le Gp-Paix est un regroupement de 12 partis d'obédience centriste. C'est lui qui porte la candidature d'Henriette Lagou. Avec pour leitmotiv la paix, le parti s'est doté d'un projet de société intitulé : « Pour une Côte d'Ivoire unie, apaisée et prospère ».

Ce programme tire son origine d'une analyse de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il s'appuie sur 12 axes stratégiques.

« Comme les 12 mois de l'année, il est composé de 12 axes stratégiques pour garder sa dimension spirituelle et sa force persuasive », indique le texte.

À l'en croire, il s'agit notamment « d'apaiser la vie politique en renforçant la démocratie ; de moderniser l'économie, avec l'assainissement du cadre macroéconomique ; d'éradiquer la pauvreté, avec création d'emplois ; d'assurer un État de droit et les libertés publiques ; de garantir la sécurité des personnes et des biens ; d'entreprendre de profondes réformes structurelles ; de ressouder le tissu social fragilisé et la cohésion sociale, d'approfondir la décentralisation pour renforcer la démocratie ; d'assurer socialement les plus hardis, avec amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services sociaux de base ; d'améliorer le cadre de vie actuel et une meilleure gestion de l'environnement ; d'éradiquer la pauvreté par le développent de programmes spéciaux en direction des jeunes, des femmes et de la diaspora.

Ce projet assure « le rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire à l'extérieur avec l'appui de la diaspora ».