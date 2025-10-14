Cote d'Ivoire: Lutte contre la désinformation - VERA, le nouvel allié des citoyens et journalistes en période électorale

Dans cette période électorale, la lutte contre la désinformation franchit une nouvelle étape avec l'arrivée de VERA, une innovation technologique conçue pour vérifier les faits en temps réel et rassurer les populations. Développée par La Réponse.

Tech, un collectif de citoyens engagés dans la lutte contre les fausses informations, VERA est un service gratuit et accessible via WhatsApp, sans besoin d'installation d'une application spécifique. Il suffit d'envoyer un message au ‪+33 974 991 295 pour interagir directement avec la plateforme. Grâce à une technologie performante et à un réseau de plus de 400 sources certifiées par des organismes internationaux tels que l'EFCSN, l'IFCN et la JTI, VERA fournit des réponses fiables en moins de trois secondes.

Une avancée majeure qui place l'Afrique francophone, et particulièrement la Côte d'Ivoire, au coeur de la lutte mondiale contre les fake news. Contrairement aux intelligences artificielles généralistes, souvent sujettes à des approximations, VERA privilégie la transparence, la responsabilité et la précision. Partenaire de l'Association des Journalistes Économiques et Financiers de Côte d'Ivoire (AJEFCI), l'outil s'impose déjà comme une référence pour les médias et les professionnels de l'information.

Depuis son lancement en juin 2025, plus de 250 000 requêtes ont été traitées, dont 80 000 émanant d'usagers d'Afrique francophone. Au-delà de la vérification, VERA constitue également une source d'inspiration pour les rédactions : elle permet aux journalistes de cerner les thématiques qui intéressent le public et d'y répondre avec des contenus précis et documentés. Comme le dit l'adage populaire, « plus jamais de DOHI » ces rumeurs et mensonges qui polluent l'espace public.

Avec VERA, place désormais à la vérité, à la confiance et à la sérénité sociale.En cette période électorale marquée par une forte circulation de contenus en ligne, VERA se présente comme un réflexe simple et responsable. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette innovation citoyenne contribue à préserver la paix sociale et à renforcer la crédibilité de l'information en Côte d'Ivoire et en Afrique.