Sénégal: Les Lions déterminés à 'entrer dans l'histoire du football africain', selon leur sélectionneur

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal veut entrer dans l'histoire du football africain en se qualifiant pour la troisième fois consécutive à la Coupe du monde, a déclaré, lundi, à Dakar, le sélectionneur des Lions, Pape Bouna Thiaw.

"On veut entrer dans l'histoire côté africain, en nous qualifiant pour la troisième fois à consécutive la Coupe du monde", a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille du match contre les Mourabitounes.

Le Sénégal affronte la Mauritanie, mardi, avec l'ambition de valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

Prévu à partir de 19 h au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, ce match compte pour la 10e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026, qui va se dérouler aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (19 juin-19 juillet).

Le Sénégal, leader du groupe B avec 21 points (+15), à deux longueurs du deuxième, la République démocratique du Congo (19 pts, +8), a besoin d'un seul point pour assurer une quatrième qualification, sa troisième consécutive.

"On s'attend à un match difficile, face à une équipe de la Mauritanie qui montre de bonnes choses dans les deux phases de jeu. Mais on a une qualification au bout. On a envie d'y participer avec une bonne prestation devant notre public", a indiqué Pape Thiaw.

Les Lions, a assuré le technicien, ont envie de faire "une bonne performance" face aux Mourabitounes.

"Quand on a une qualification au bout, on est préparés à tout pour l'obtenir. Cela se jouera sur le terrain. Les joueurs sont motivés, déterminés. Ils savent ce que c'est qu'une Coupe du monde. On aura aussi un homme de plus qu'est le public qui va nous pousser à la victoire", a ajouté Pape Thiaw.

Le sélectionneur des Lions a signalé que Ismaila Jacobs et le portier Edouard Mendy sont incertains pour cette rencontre.