Burkina Faso: Eau et assainissement - Le ministre Roger Barro veille à la qualité des ouvrages

13 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA), Roger Barro, a effectué ce lundi 13 octobre 2025 une visite des chantiers d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans la région du Djôrô, notamment dans la commune rurale de Gbomblora, située à une vingtaine de kilomètres de Gaoua.

Cette mission a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux du système d'adduction d'eau potable simplifiée (AEPS), des latrines communautaires du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Gbomblora, ainsi qu'un mini AEP à Gongomboli-Paboulona, village également situé à une vingtaine de kilomètres de Gaoua.

Ces infrastructures sont déjà opérationnelles et contribuent à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations bénéficiaires.

En marge de ces visites, le ministre a supervisé une démonstration de jaugeage du cours d'eau de la Bougouriba, conduite par la Brigade d'hydrologie de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Assainissement et de l'Eau du Djôrô (DREAE), avec le soutien de l'Unité de Collecte et de Diffusion des Informations sur l'Eau (UCDIEau).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette sortie s'inscrit dans le cadre du Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA), qui vise à assurer le suivi des engagements pris par les prestataires, à garantir la qualité des ouvrages et à renforcer la redevabilité envers les populations rurales.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.