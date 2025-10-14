Burkina Faso: Santé sexuelle et reproductive - La validation de la phase 2 de Dambe Funds par des acteurs clés

La coalition nationale des ONG qui interviennent sur la planification a tenu un atelier de validation des données sur l'étude des données des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR), mardi 30 septembre 2025 à Ouagadougou.

Dans le cadre de la 2e phase du programme Dambe Funds, visant à subvenir l'autonomisation des OSC dans la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR) dans les pays membres, une étude de collette a été menée. La validation de cette étude a eu lieu au cours d'un atelier, mardi 30 septembre 2025 à Ouagadougou.

L'atelier a connu la participation des acteurs de la société civile, acteurs étatiques, leaders d'opinions, mouvements de jeunes et des faitières de différentes structures. Le point focal des études DSSR de Ebenezer international au Burkina Faso, Ousmane Ouédraogo a indiqué que Ebenezer international a entrepris dans un certain nombre de pays d'intervention des études DSSR pour un avoir un état des lieux des écosystèmes des DSSR dans ces pays membres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a expliqué qu'en tant que point focal au niveau du Burkina Faso, il a donc conduit une collecte d'informations sur la base d'un guide harmonisé. Pour lui, cet atelier a été le lieu de faire la mise au point de ces collectes avec les parties prenantes. De discuter du contenu de la collecte, faire le point et prendre les amendements et suggestions afin d'améliorer le document. Il a laissé entendre qu'à l'issu de tout cela, le document a été validé pour être transmis aux autorités, partenaires et à qui de droit.

Il a défini que ce document va être un référentiel clé pour renforcer les actions de plaidoyer. « A travers la phase 2 du programme, nous sommes en train d'actualiser les données contextuelles des DSSR au niveau des différents pays membres pour avoir les données qui puissent servir d'évidence.

Et permettre aux acteurs clés d'entreprendre des actions de plaidoyer » a-t-il détaillé. Il a soutenu que ce document va permettre aux acteurs clés d'utiliser les données comme argumentaires pour développer des plans de plaidoyer en cas d'informations sur les GAP. D'insuffisances en matière de financement. Il a ajouté que le document est muni d'une cartographie des intervenants clés qui va permettre de renforcer leur rôle. Cela permettra de faire l'état des lieux des partenaires clés qui financent les DSSR.

De voir quelles sont les GAP en matière de financement. Et les acteurs qui ne bénéficient pas de beaucoup de financement. Aussi de voir comment travailler à mobiliser des ressources et des recherches de souveraineté pour les pays membres.

C'est de voir comment mobiliser des efforts endogènes pour accompagner les politiques de santé. Tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du document, il a traduit ses reconnaissances aux partenaires. En rappel, Dambe Funds est un programme régional soutenu par deux ONG internationales à savoir KFW et Ebenezer International basés à Bamako pour accompagner les acteurs de la société civile.