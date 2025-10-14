Addis Ababa — L'essor de l'Éthiopie est une réalité qui ne peut être inversée malgré toutes les machinations, les manoeuvres détournées et les tentatives malavisées de ses adversaires, a souligné le ministère de l'Eau et de l'Énergie.

Le ministère éthiopien de l'Eau et de l'Énergie a publié aujourd'hui une déclaration sur la rhétorique hostile de l'Égypte à l'égard de l'Éthiopie concernant le Nil et le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

La déclaration souligne que la mentalité coloniale de l'Égypte a conduit à la poursuite d'une politique erronée et malavisée visant à saper l'Éthiopie au lieu de favoriser la collaboration.

L'Éthiopie, qui est la source de 85 % du Nil et l'origine du puissant fleuve Abbay, est sur la voie de la prospérité, ajoute la déclaration, soulignant que l'Éthiopie ne se laissera pas intimider ou contraindre à renoncer à son droit d'utiliser le Nil pour satisfaire ses besoins en eau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que l'essor de l'Éthiopie est une réalité qui ne peut être inversée malgré toutes les machinations, les manoeuvres détournées et les tentatives mal conçues de ses adversaires.

L'interprétation biaisée de l'Égypte de la solidarité africaine est évidente dans de telles déclarations, poursuit le communiqué, qui précise que, dans cette vision restrictive de la solidarité, les pays du bassin du Nil sont présentés comme les bénéficiaires d'une aide symbolique de l'Égypte et comme devant se contenter d'initiatives modestes telles que la construction d'un puits ici ou l'installation de panneaux solaires là.

La déclaration complète est libellée comme suit :

L'Égypte a intensifié ses propos hostiles à l'égard de l'Éthiopie au sujet du Nil et du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD). La dernière manifestation en date de cette approche belliqueuse s'est produite lors d'un rassemblement régulièrement utilisé pour promouvoir les ambitions illégales et hégémoniques de l'Égypte sur le bassin du Nil.

Dans un discours prononcé lors de cet événement, les responsables égyptiens ont affirmé que l'Égypte avait fait preuve de solidarité africaine en tendant « une main secourable à ses frères du continent, en particulier aux pays du bassin du Nil, en mettant en oeuvre des projets de développement tels que le forage de puits alimentés à l'énergie solaire [et] la mise en place d'installations de collecte des eaux de pluie ».

L'interprétation biaisée de la solidarité africaine par l'Égypte est évidente dans de telles déclarations. Dans cette vision limitée de la solidarité, les pays du bassin du Nil sont présentés comme les bénéficiaires d'une aide symbolique de l'Égypte et comme devant se contenter d'initiatives modestes telles que la construction d'un puits ici ou l'installation de panneaux solaires là.

Cette conception dépassée et insuffisante de la solidarité ne correspond plus aux réalités et aux aspirations du continent africain. Une véritable solidarité passe par la reconnaissance du droit de toutes les nations et de tous les peuples au développement. Cela implique à son tour de reconnaître le droit légitime de tous les pays riverains à utiliser le Nil de manière juste et équitable en tant que ressource commune.

La mentalité coloniale de l'Égypte l'a conduite à mener une politique erronée et vouée à l'échec, consistant à saper l'Éthiopie au lieu d'encourager la collaboration. L'Éthiopie, qui fournit 85 % des eaux du Nil et où prend sa source le puissant fleuve Abbay, est en passe de connaître la prospérité.

L'Éthiopie ne se laissera pas intimider ou contraindre à renoncer à son droit d'utiliser le Nil pour satisfaire ses besoins en eau. L'essor de l'Éthiopie est une réalité qui ne peut être inversée malgré toutes les machinations, les manoeuvres détournées et les tentatives malavisées de ses adversaires.

Depuis des décennies, l'Éthiopie et d'autres pays riverains du Nil collaborent avec l'Égypte à la recherche d'une coopération transfrontalière fondée sur le droit international. L'Égypte n'a jamais négocié de bonne foi, tant lors des négociations trilatérales sur le premier remplissage du barrage et le fonctionnement annuel du GERD que lors des négociations sur l'accord-cadre de coopération dans le bassin du Nil (CFA), qui est le seul traité à l'échelle du bassin du Nil.

Ignorant les besoins et les droits des autres États riverains, l'Égypte poursuit ses efforts pour imposer sa revendication d'un « droit historique » issu de ses relations coloniales intéressées. L'Égypte tente également de renforcer sa revendication de « droits historiques » par de nombreuses pratiques illégales, imprudentes et gaspilleuses d'eau, notamment le détournement d'eau hors du bassin sans aucune consultation ni notification aux autres États riverains.

Contrairement à d'autres questions régionales où l'Égypte joue le rôle de médiateur, de belligérant et de coupable, le dossier du Nil ne peut être résolu que par un engagement direct avec les parties concernées. La sécurité hydrique ne peut signifier qu'une utilisation équitable et raisonnable du Nil par tous les États riverains.

Le GERD est l'un des nombreux projets menés dans les pays riverains du haut Nil. Le destin de l'Égypte étant étroitement lié à celui des autres pays africains riverains du Nil, la seule option rationnelle pour l'Égypte est de traiter avec les autres pays riverains sur un pied d'égalité, en toute bonne foi, en renonçant aux menaces, aux insultes et aux actes de subversion qui caractérisent désormais l'approche égyptienne vis-à-vis des pays riverains du haut Nil.

Le passage précipité de l'Égypte de prétendues allégations de sécheresse à un autre extrême, celui des « inondations », ne fait que prouver que l'Égypte agit de manière extrême, refusant et incapable de trouver une solution centrée sur l'intérêt mutuel.

Fidèle à son caractère, l'Égypte entraîne également le Soudan dans la crise qu'elle a elle-même créée. La vérité est que l'Éthiopie et le Soudan maintiennent une coordination efficace sur le GERD et continueront à traduire leurs liens fraternels en un développement commun de leurs peuples.

En tant que pays ayant une longue expérience dans la construction et l'exploitation de barrages hydroélectriques, l'Éthiopie respecte les normes professionnelles les plus élevées dans la gestion de ses barrages, y compris le GERD. L'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie en matière de reboisement et ses effets bénéfiques sur le GERD sont des leçons dont l'Égypte devrait s'inspirer.

L'Éthiopie continue de privilégier les moyens diplomatiques et les relations amicales avec l'Égypte et n'a jamais provoqué de querelles diplomatiques ni publié de déclarations belliqueuses injustifiées.