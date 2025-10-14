Tunisie: La version restaurée de « Caméra arabe » bientôt à El Gouna et à New York en 2026 (Ferid Boughedir)

TUNIS — Le grand réalisateur tunisien Ferid Boughedir s'envolera bientôt à El Gouna, en Egypte, pour présenter la version restaurée de son documentaire Caméra arabe, puis à NewYork, aux Etats Unis, où le film fera sa Première nord américaine, en 2026, au «Film at Lincoln Center (FLC) » de Manhattan.

Après son avant-première à « il cinéma Ritrovato », à Bologne, en Italie, la version restaurée de Caméra arabe, fera sa première arabe et africaine à la 8ème édition du Festival du film d'El Gouna en Égypte.

« Caméra Arabe, 20 ans de Nouveau cinéma Arabe » (1987) est le premier long-métrage documentaire consacré à la « Nouvelle Vague » du cinéma arabe, née après « la guerre des 6 jours » de 1967, à la suite du pionnier et précurseur Youssef Chahine ».

Le réalisateur Ferid Boughedir a annoncé, en exclusivité, à l'agence TAP, la sélection de son film culte au festival du film d'El Gouna (16 au 24 octobre 2025) dans le cadre d'une section baptisée "Youssef Chahine, Godfather of the New Arab Cinéma ? (Youssef Chahine Parrain du Nouveau Cinéma Arabe ?).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le cinéaste, critique et historien du cinéma tunisien sera présent à El Gouna pour présenter la version restaurée de son film culte qui sera projeté à l'ouverture de cet Hommage, le 20 octobre.

Il a annoncé que "Caméra arabe dans sa version restaurée en Haute Définition 4K, a été choisi pour faire l'ouverture de l'Hommage au grand réalisateur Youssef Chahine (janvier 1926- Juillet 2008, à l'occasion de la pré-célébration du centenaire de sa naissance".

Une rétrospective de plusieurs « Premières oeuvres » marquantes de la «Nouvelle vague » du cinéma arabe des années 60 sera présentée au sein de cet hommage. Un colloque sera également tenu sur Youssef Chahine et son apport au renouvellement des cinémas arabes avec la participation des nombreux cinéastes et chercheurs.

La directrice artistique du festival, Marianne Khoury qui n'est autre que la nièce de Youssef Chahine et qui a coproduit tous les derniers films du maître disparu a choisi pour cette célébration une approche sur le rôle qu'à joué Youssef Chahine dans la naissance de la "Nouvelle vague" de cinéastes arabes dans les années 60, à la suite de la décolonisation des pays du Maghreb, et surtout après la défaite arabe de la « Guerre des six jours » de juin 1967», a fait savoir le réalisateur.

D'après Boughedir, la Nouvelle Vague « proposait un cinéma social et politique au langage visuel moderne, en opposition avec le cinéma arabe classique qui était alors proposé par les studios du Caire depuis les années 30 ».

Il qualifie le cinéma classique de « cinéma commercial, en majorité de divertissement et d'évasion du réel, malgré l'existence de quelques pionniers voulant révéler les réalités sociales de l'Égypte à commencer par Youssef Chahine lui-même dès 1958 avec son chef-d'oeuvre Bab el Hadid, écrit, réalisé et interprété par lui-même.

La perspective choisie par El Gouna 2025 est de démontrer l'influence qu'a eue directement ou indirectement Youssef Chahine sur cette «Nouvelle vague dont l'histoire est au coeur de Caméra Arabe, le seul film qui lui a été consacré et qui présente de façon exclusive ses 20 premières années d'existence ».

A l'appui de cette filiation historique ainsi révélée entre Chahine et la Nouvelle Vague arabe, EL Gouna 2025 présentera au sein de cet hommage une rétrospective de plusieurs Premières oeuvres marquantes de la Nouvelle vague : Halfaouine (Asfour Stah) de Férid Boughedir, "Nahla" de Farouk Beloufa (Algérie, 1979), Les Rêves de la ville de Mohamed Mallass (Syrie, 1984) et Adieu forain (Bye-bye Souirti) de Daoud Ouled Sayed (Maroc, 1998).

Halfaouine est un film partiellement autobiographique à l'esthétique novatrice qui avait fait l'événement en 1990, en recevant des mains de Youssef Chahine lui-même, alors Président du jury, le «Tanit d'or» des Journées cinématographique de Carthage, de même que le prix d'interprétation pour le jeune acteur du film.

"Le prochain grand rendez vous sera à New York, début 2026, pour une Première Nord Americaine au réputé Film at Lincoln Center (FLC) de Manhattan, sur sélection du New York African Film Festival ", a encore annoncé Boughedir.

Basé à New York, l'African Film Festival (AFF), lancé en 1993, constitue une plateforme dynamique dédiée aux arts et à la culture africains et les oeuvres réalisées par et sur les peuples d'Afrique et la diaspora africaine.

Après « II cinéma Ritrovato » et « El Gouna », Caméra Arabe devra également être présenté au public tunisien dans le cadre de la 35ème session des Journées cinématographique de Carthage (JCC) qui aura lieu du 7 au 20 décembre 2025, comme l'a, récemment annoncé Boughedir.

Restauré en 2024 par les Archives françaises du film du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Camera Arabe a fait sa première mondiale dans la section « les Documentaires retrouvés » du 39e festival Il Cinema Ritrovato (21 -29 juin 2025) qu'abrite chaque année la ville italienne de Bologne,

L'année de sa sortie, Caméra Arabe avait été présenté en sélection officielle du 40e festival de Cannes.