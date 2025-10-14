Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a déclaré que la Journée du drapeau est l'occasion pour les Éthiopiens de renouveler leur amour pour leur pays, de redynamiser l'unité nationale et de renforcer leur espoir en un avenir meilleur.

La 18e Journée nationale du drapeau a été commémorée à la Chambre des représentants du peuple sous le thème : « Notre drapeau est le signe avant-coureur d'une grande ère de prospérité, d'unité nationale, de souveraineté et de renaissance éthiopienne. »

Dans son discours liminaire, le président Taye a souligné que le drapeau éthiopien est un symbole de souveraineté et d'unité.

Il a ajouté que la célébration de cette année revêt une importance particulière, car elle coïncide avec l'achèvement du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et marque le début d'une ère de développement et de prospérité pour l'Éthiopie.

De plus, le président a fait remarquer que l'Éthiopie a acquis une reconnaissance internationale grâce au Green Legacy, à ses réalisations en matière de productivité agricole et à d'autres secteurs de développement.

Tout cela renforce la dignité et la stature mondiale du drapeau éthiopien.

Il a également déclaré que la construction en cours d'usines d'engrais et de gaz naturel contribue à la croissance et à la prospérité de l'Éthiopie et garantit la trajectoire ascendante du pays.

En ce qui concerne les affaires régionales, le président Taye a réaffirmé que l'Éthiopie continuerait à défendre son droit à un accès équitable et à l'utilisation de la mer sur la base de l'intérêt mutuel et de la coopération dans la région, par une approche pacifique, diplomatique et fondée sur le compromis.

Le président a également exprimé sa gratitude envers les Forces de défense nationale, la Police fédérale et les Forces de sécurité régionales pour leur dévouement sans faille à la préservation de la paix et à la protection de la souveraineté du pays.

Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chafo, a déclaré que le Jour du drapeau continuera d'être célébré chaque année, conformément à la Constitution et à la proclamation relative à la célébration du Jour du drapeau national.

Selon lui, le thème de cette année reflète à la fois les réalisations de la nation et ses aspirations pour l'avenir.

La cérémonie d'aujourd'hui a réuni de hauts responsables gouvernementaux, notamment le président de la Chambre des représentants du peuple (HPR), Tagesse Chafo, le président de la Chambre de la fédération, Agegnehu Teshager, le président de la Cour suprême fédérale, Tewodros Mihret, le vice-président de la HPR, Lomi Bedo, la ministre de la Défense, Aisha Mohammed, le whip du gouvernement, Tesfaye Beljge, des membres des deux chambres, des officiers des forces de défense nationale et des patriotes.