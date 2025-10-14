La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement annoncé que la TotalEnergies CAF Supercoupe 2025 se jouera au Stade du 30 Juin au Caire, en Égypte, le samedi 18 octobre 2025, avec un coup d'envoi prévu à 20h00 heure locale (17h00 GMT).

Cette affiche très attendue opposera Pyramids FC, vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025, à la RS Berkane, sacrée en TotalEnergies CAF, la même saison.

Ce sera la première fois depuis 2014 que la capitale égyptienne accueillera ce prestigieux match unique, qui met aux prises les deux meilleures équipes masculines des compétitions interclubs de la CAF.

L'année dernière, le trophée avait été remporté par Zamalek FC à Riyad, en Arabie saoudite, après une victoire contre leurs compatriotes d'Al Ahly.

Lancée en 1993, la Supercoupe de la CAF TotalEnergies a connu 17 clubs vainqueurs différents à ce jour. Al Ahly détient le record avec huit titres. Ce sera une première participation pour Pyramids FC, tandis que la RS Berkane visera un deuxième sacre, après son premier titre en 2022.

Le vainqueur de la rencontre empochera une prime de 500 000 USD, tandis que le finaliste recevra 250 000 USD.