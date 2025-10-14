Afrique: Mondial 2026 - La Zambie relance la course, le Niger s'invite dans la bataille

8 Octobre 2025
Confederation of African Football (Giza)

En s'imposant respectivement face à la Tanzanie (1-0) et au Congo (3-1), la Zambie et le Niger se disputeront dimanche la deuxième place du Groupe E, synonyme d'espoir pour le Mondial 2026. Les Taifa Stars, eux, voient leur aventure prendre fin.Tanzanie 0-1 Zambie

Buteur : Fashion Sakala (75')

Les espoirs de la Tanzanie se sont éteints ce mercredi soir à Zanzibar. Pour leur ultime match des qualifications africaines, les Taifa Stars visaient la deuxième place derrière le Maroc, mais leurs ambitions ont pris fin face à une Zambie solide et patiente. Longtemps prudente, la Chipolopolo a frappé au moment opportun : à un quart d'heure du terme, Lubambo Musonda a offert un caviar à Fashion Sakala, qui n'a pas manqué l'occasion de conclure de près.

Avec cette défaite, la Tanzanie dit adieu à la course au Mondial. De son côté, la Zambie reste encore en vie. Les hommes d'Avram Grant joueront leur avenir dimanche face au Niger, large vainqueur du Congo, dans ce qui s'annonce comme une véritable finale pour la deuxième place du groupe.

Niger 3-1 Congo

Buteurs : Daniel Sosah (45'+3), Youssef Oumarou (49'), Victorien Adebayor (67') pour le Niger ; Deo Bassinga (90'+4) pour le Congo

Le Niger peut encore croire à une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026. Portés par un public en fusion, les Mena ont dominé le Congo (3-1) et chipé la deuxième place du Groupe E à la Tanzanie. Après une première période serrée, la délivrance est venue dans le temps additionnel, grâce à une action collective parfaitement conclue par Daniel Sosah.

Revigorés, les hommes de Badou Zaki ont enchaîné dès la reprise : Youssef Oumarou a doublé la mise d'une frappe puissante depuis le point de penalty, avant que Victorien Adebayor ne parachève le succès à l'heure de jeu. Le Congo, dominé, a sauvé l'honneur en fin de rencontre sur une belle frappe de Deo Bassinga.

