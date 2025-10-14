Afrique: Mondial 2026 - L'Égypte qualifiée, le Ghana sur la bonne voie

L'Égypte a validé son billet en s'imposant sans trembler à Djibouti (3-0), tandis que le Ghana, large vainqueur de la Centrafrique (5-0), n'est plus qu'à un point de la qualification. Madagascar a signé un succès précieux face aux Comores (2-1) pour rester dans la course, alors que le Mali, pourtant victorieux au Tchad (2-0), est définitivement éliminé. Le Burkina Faso a confirmé sa solidité à l'extérieur en dominant la Sierra Leone (1-0), tandis que l'Éthiopie a créé la surprise en battant la Guinée-Bissau (1-0).République centrafricaine 0-5 Ghana

Buteurs : Mohammed Salisu (21'), Thomas Partey (52'), Alexander Djiku (69'), Jordan Ayew (72'), Kamaldeen Sulemana (87')

Le Ghana n'a pas encore validé officiellement son ticket pour la Coupe du Monde 2026, mais sa démonstration à Bangui ce mercredi (5-0) face à la République centrafricaine l'en rapproche très sérieusement. Dans une rencontre totalement maîtrisée, les hommes d'Otto Addo ont ouvert la marque par Mohammed Salisu, bien placé sur corner (21'). Malgré une première période à sens unique, les Black Stars ont attendu le retour des vestiaires pour accélérer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jordan Ayew, capitaine inspiré, s'est transformé en passeur décisif pour Thomas Partey (52') puis Alexander Djiku (69'), avant de signer lui-même le quatrième but (72'), portant son total à sept réalisations dans ces qualifications. Entré en jeu en fin de rencontre, Kamaldeen Sulemana a conclu le festival offensif d'une frappe clinique (87'). Avec cette victoire éclatante, le Ghana n'a besoin que d'un point lors de la dernière journée pour valider sa place en Amérique du Nord.

Comores 1-2 Madagascar

Buteurs : Rafiki Saïd (82') pour les Comores ; Clément Couturier (11') et El Hadary Raheriniaina (73') pour Madagascar

Sous une pluie battante, Comores et Madagascar se sont livrés un combat intense pour leur survie dans le Groupe I. Les Barea en sont sortis vainqueurs au courage. Clément Couturier a rapidement ouvert le score (11') d'une frappe déviée qui a trompé Salim Ben Boina. Portés par leur public, les Comoriens ont tout tenté pour revenir, mais le gardien Geordan Dupire s'est montré impérial dans sa cage.

En seconde période, El Hadary Raheriniaina a creusé l'écart d'une superbe tête (73'). Malgré la réduction du score signée Rafiki Saïd (82'), et une fin de match agitée marquée par l'expulsion de Ben Boina, les Comores ont dû s'incliner. Eliminés, ils voient leurs espoirs de Mondial s'envoler, tandis que Madagascar, assuré de terminer sur le podium, s'offre un duel à distance avec le Ghana pour la première place.

Tchad 0-2 Mali

Buteurs : Kamory Doumbia (7', 74')

Le Mali devait impérativement l'emporter au Tchad et espérer un nul entre les Comores et Madagascar pour rester en vie dans le groupe. Si les Aigles ont fait leur part du travail, le résultat venu d'ailleurs leur a été fatal. Kamory Doumbia, intenable, a signé un doublé plein de maîtrise (7', 74') pour offrir une victoire logique à son équipe.

Mais la victoire des Barea a scellé le sort des Maliens, désormais éliminés. Une cruelle désillusion pour une génération prometteuse qui devra patienter encore quatre ans pour espérer disputer la Coupe du Monde de la FIFA™.

Djibouti 0-3 Égypte

Buteurs : Ibrahim Adel (9'), Mohamed Salah (14', 84')

C'est désormais officiel : l'Égypte sera bien du voyage en Amérique du Nord. Les Pharaons ont validé leur qualification pour le Mondial 2026 en s'imposant avec autorité face à Djibouti (3-0). Alignés dans leur configuration offensive habituelle, les hommes de Rui Vitória ont rapidement pris les devants : Ibrahim Adel a ouvert le score d'une tête croisée sur un centre de Zizo (9'), avant que Mohamed Salah ne fasse parler sa puissance et sa précision (14').

L'attaquant de Liverpool a ensuite scellé le succès égyptien d'une reprise imparable sur une ouverture de Marwan Attia (84'). Malgré deux poteaux pour Mostafa Mohamed (45', 59'), l'Égypte a déroulé sans trembler. Mission accomplie pour les Pharaons, premiers de leur groupe et déjà tournés vers 2026.

Sierra Leone 0-1 Burkina Faso

Buteur : Mohamed Zougrana (42')

Le Burkina Faso a confirmé son statut d'équipe solide à l'extérieur en s'imposant sur la plus petite des marges face à la Sierra Leone (1-0). Le but décisif est venu juste avant la pause, sur un corner parfaitement tiré par Bertrand Traoré et repris de la tête par Mohamed Zougrana (42').

Les Leone Stars ont bien failli égaliser dans la foulée, mais la frappe du vétéran Kei Kamara (41 ans) a été repoussée par un Kilian Nikiema exceptionnel. Les Étalons, dauphins de l'Égypte, restent en course pour la suite de leur parcours, eux qui n'ont perdu qu'un seul de leurs quatorze derniers déplacements en qualifications.

Éthiopie 1-0 Guinée-Bissau

Buteur : Ramkel Jemes Gang (17')

La Guinée-Bissau espérait un dernier sursaut, mais ses espoirs se sont envolés à Addis-Abeba. Battus 1-0 par une Éthiopie déjà éliminée, les Djurtus quittent la course à la qualification. L'unique but du match a été inscrit par Ramkel Jemes Gang d'une tête victorieuse sur coup franc (17').

Dominatrice mais inefficace, la Guinée-Bissau n'a jamais trouvé la faille face à une défense éthiopienne rigoureuse. Pour les Walyas, ce succès met un terme positif à leur campagne, marquée par combativité et orgueil.