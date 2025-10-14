Tunisie/Namibie: Mondial 2026 - Les Aigles de Carthage finissent en beauté

La Tunisie a clôturé de manière magistrale sa campagne de qualifications pour la Coupe du Monde 2026. À Radès, les hommes de Sami Trabelsi ont dominé la Namibie (3-0) pour terminer avec 28 points sur 30 possibles. Une performance monumentale, symbole d'une rigueur défensive et d'une constance rares sur le continent.

Tunisie 3-0 Namibie

Buteurs : Abdi (sp 28'), Mejbri (56'), Sassi (64')

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Devant leur public de Radès, les Aigles de Carthage ont conclu leur parcours presque parfait avec une démonstration de maîtrise. Le match a basculé à la 28e minute, quand Hannibal Mejbri, fauché dans la surface par Charles Hambira, a offert un penalty qu'Ali Abdi a transformé sans trembler.

Inlassable dans l'effort, Mejbri a doublé la mise après la pause d'un centre malicieux qui a trompé tout le monde, avant que Ferjani Sassi ne vienne sceller le score d'une frappe clinique (64e).

Derrière, Aymen Dahmen a tenu son rang. Auteur de plusieurs parades décisives, dont une horizontale exceptionnelle sur un retourné de Peter Shalulile, le gardien tunisien a permis à la sélection de boucler ces éliminatoires sans encaisser le moindre but.

Avec neuf victoires et un nul, la Tunisie signe le meilleur bilan de toutes les sélections africaines.

São Tomé-et-Principe 1-0 Malawi

Buteur : Afonso (sp 62')

Dix ans d'attente pour savourer à nouveau le goût d'une victoire en qualifications mondiales. À Sousse, São Tomé-et-Principe a offert une belle surprise en s'imposant face au Malawi (1-0). Un penalty transformé par Ronaldo Afonso après une faute sur Sergio Male (62e) a suffi au bonheur des Insulaires, solides jusqu'au bout pour conserver leur avance et décrocher leurs premiers points depuis 2015.

Guinée équatoriale 1-1 Liberia

Buteurs : Bikoro (15') - Andrews (28')

Frustration à Malabo. Après avoir ouvert le score grâce à Federico Bikoro, opportuniste dans la surface (15e), la Guinée équatoriale s'est fait rejoindre sur une belle percée de Nicholas Andrews (28e). Malgré une barre transversale trouvée par José Nabil sur coup franc, les locaux n'ont pas réussi à forcer la décision.

Soudan du Sud 0-0 Togo

Un dernier match sans but mais pas sans intensité à Juba. Le portier sud-soudanais Majak Mawith s'est illustré par plusieurs arrêts réflexes face à Kevin Boma et Kodjo Laba. En fin de rencontre, Innocent Ronald a eu la balle de la victoire mais a manqué le cadre. Togo et Soudan du Sud terminent sur un partage logique, dans un duel disputé et engagé.