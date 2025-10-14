Afrique: Coupe du Monde U-20 - Le Maroc en demi-finale

13 Octobre 2025
Confederation of African Football (Giza)

Le Maroc frappe fort et s'impose 3-1 face aux États-Unis, lors du quart de finale de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™. Les Lionceaux de l'Atlas ont rapidement montré qu'ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration.

Dès le début, les Américains pressent et confisquent le ballon, mais la défense marocaine reste solide et l'efficacité frappe au bon moment. Othmane Maamma décale parfaitement Yassir Zabiri, qui ouvre le score (31').

Juste avant la pause, Cole Campbell transforme un penalty (45'+6) pour égaliser. Mais les Lions ne fléchissent pas. Sur un corner, Zabiri pousse Wynder à la faute, Joshua Wynder marque contre son camp (66'), avant que Gessime Yassine ne scelle la victoire (87').

Les vice-champions d'Afrique affronteront la France ou la Norvège en demi-finale de la compétition.

