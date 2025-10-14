Afrique: Tout ce qu'il faut savoir sur la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025

13 Octobre 2025
Confederation of African Football (Giza)

Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Maroc vibrera au rythme de la 35e édition de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations. Vingt-quatre sélections, neuf stades et six villes accueilleront l'élite du football africain, dans une compétition où la Côte d'Ivoire tentera de conserver sa couronne face à une génération montante d'adversaires ambitieux.

Les équipes qualifiées

Ce sont 24 sélections qui prendront part à cette compétition :

  • Maroc (pays hôte)
  • Côte d'Ivoire (tenante du titre)
  • Burkina Faso
  • Égypte
  • Algérie
  • Angola
  • RD Congo
  • Cameroun
  • Sénégal
  • Guinée équatoriale
  • Tunisie
  • Comores
  • Gabon
  • Nigeria
  • Zambie
  • Mali
  • Zimbabwe
  • Afrique du Sud
  • Ouganda
  • Botswana
  • Bénin
  • Soudan
  • Tanzanie
  • Mozambique

Déroulement du tournoi et règlement

Les 24 nations sont réparties en six groupes de quatre équipes chacun lors de la phase de poules. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale, marquant ainsi le début de la phase à élimination directe.

À partir de ce stade, chaque rencontre se jouera sur un match unique, avec prolongations et tirs au but en cas d'égalité. Les quarts de finale opposeront les huit meilleures équipes du continent dans des confrontations souvent intenses et historiques. Les demi-finales détermineront les deux finalistes et les prétendants au trophée. Un match pour la troisième place précédera la grande finale, qui sacrera le nouveau champion d'Afrique au coeur du Maroc, pays hôte de cette 35e édition.

Pour consulter le règlement de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, cliquez ICI.

Groupes et calendrier Les six groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 sont les suivants :

Groupe Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4
A Maroc Mali Zambie Comores
B Égypte Afrique du Sud Angola Zimbabwe
C Nigeria Tunisie Ouganda Tanzanie
D Sénégal RD Congo Bénin Botswana
E Algérie Burkina Faso Guinée équatoriale Soudan
F Côte d'Ivoire Cameroun Gabon Mozambique

Le match d'ouverture mettra aux prises le Maroc, pays hôte, et les Comores le 21 décembre au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Pour télécharger l'ensemble du calendrier des rencontres de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, cliquez ICI.

Les stades et villes hôtes

La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra dans 9 stades répartis sur 6 villes marocaines.

Ville Stade Capacité
Agadir Le Grand Stade d'Agadir 45 480
Casablanca Stade Mohammed-V 67 000
Fès Le Complexe Sportif de Fès 45 000
Marrakech Le Stade de Marrakech 45 240
Rabat Stade Prince Moulay Abdellah 69 500
Stade Moulay Hassan 22 000
Stade Al Barid 18 000
Stade Olympique de Rabat 21 000
Tanger Le Grand Stade de Tanger 75 600

Pour obtenir vos billets pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la procédure est simple et entièrement digitale. Commencez par télécharger l'application YALLA, disponible sur Google Play et App Store. Ensuite, effectuez votre demande de Fan ID et, le cas échéant, de e-visa/AEVM directement via l'application. Une fois votre Fan ID validé, les détenteurs de cartes VISA pourront accéder à la plateforme officielle tickets.cafonline.com à partir du lundi 13 octobre 2025 à 09h00 (heure marocaine) / 08h00 GMT pour acheter leurs billets et garantir leur place dans les stades lors de cette édition très attendue de la CAN.

Le palmarès de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations

Édition Pays hôte Vainqueur
2023 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
2021 Cameroun Sénégal
2019 Égypte Algérie
2017 Gabon Cameroun
2015 Guinée équatoriale Côte d'Ivoire
2013 Afrique du Sud Nigeria
2012 Gabon / Guinée équatoriale Zambie
2010 Angola Égypte
2008 Ghana Égypte
2006 Égypte Égypte
2004 Tunisie Tunisie
2002 Mali Cameroun
2000 Ghana / Nigeria Cameroun
1998 Burkina Faso Égypte
1996 Afrique du Sud Afrique du Sud
1994 Tunisie Nigeria
1992 Sénégal Côte d'Ivoire
1990 Algérie Algérie
1988 Maroc Cameroun
1986 Égypte Égypte
1984 Côte d'Ivoire Ghana
1982 Libye Cameroun
1980 Nigeria Nigeria
1978 Ghana Ghana
1976 Éthiopie Maroc
1974 Égypte Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo)
1972 Cameroun Congo
1970 Soudan Soudan
1968 Éthiopie République Démocratique du Congo
1965 Tunisie Ghana
1963 Ghana Ghana
1962 Éthiopie Éthiopie
1959 République Arabe Unie République Arabe Unie
1957 Soudan Égypte

Palmarès des distinctions individuelles

Édition Meilleur sélectionneur du Tournoi Meilleur buteur du Tournoi Meilleur joueur du Tournoi Meilleur Gardien de but du Tournoi Meilleur jeune joueur du Tournoi
1957 Mourad Fahmy(République Arabe Unies) Ad-Diba (5)(République Arabe Unies) Ad-Diba(République Arabe Unies) NC NC
1959 Pál Titkos(Hongrie) Mahmoud Al-Gohary (3)(Égypte) Ad-Diba(Égypte) NC NC
1962 Slavko Milošević(Yougoslavie)Ydnekatchew Tessema(Éthiopie) Mengistu Worku (3)(Éthiopie) Mengistu Worku (3)(Éthiopie) NC NC
1963 Charles Kumi Gyamfi(Ghana) Hassan Al Shazly (6)(Égypte) Hassan Al Shazly (6)(Égypte) NC NC
1965 Charles Kumi Gyamfi(Ghana) Ben Acheampong (3)(Ghana)Osei Kofi (3)(Ghana)Eustache Manglé (3)(Côte d'Ivoire) Osei Kofi(Ghana) NC NC
1968 Ferenc Csanádi(Hongrie) Laurent Pokou (6)(Côte d'Ivoire) Mwamba Kazadi(RD Congo) NC NC
1970 Jiří Starosta(Tchécoslovaquie) Laurent Pokou (6)(Côte d'Ivoire) Laurent Pokou (6)(Côte d'Ivoire) NC NC
1972 Adolphe Bibanzoulou(Congo) Fantamady Keita (5)(Mali) François M'Pelé(Congo) NC NC
1974 Blagoje Vidinić(Yougoslavie) Pierre Ndaye Mutumbula (9)(Zaïre actuelle RD Congo) Pierre Ndaye Mutumbula (Zaïre actuelle RD Congo) NC NC
1976 Gheorghe Mărdărescu(Roumanie) N'Jo Léa (4)(Guinée) Ahmed Faras(Maroc) NC NC
1978 Fred Osam-Duodu(Ghana) Opoku Afriyie (3)(Ghana)Segun Odegbami (3)(Nigeria)Phillip Omondi (3)(Ouganda) Karim Abdul Razak(Ghana) NC NC
1980 Otto Glória(Brésil) Khaled Labied(Maroc)Segun Odegbami (3)(Nigeria) Christian Chukwu(Nigeria) NC NC
1982 Charles Kumi Gyamfi(Ghana) George Alhassan (4)(Ghana) Fawzi Al-Issawi(Libye) NC NC
1984 Radivoje Ognjanović(Yougoslavie) Taher Abouzaid (4)(Égypte) Théophile Abega(Cameroun) Joseph-Antoine Bell(Cameroun) NC
1986 Mike Smith(Angleterre) Roger Milla (4)(Cameroun) Roger Milla(Cameroun) NC NC
1988 Claude Le Roy(France) Lakhdar Belloumi (2)(Algérie)Roger Milla (2)(Cameroun) Gamal Abdel Hamid (2)(Égypte)Abdoulaye Traoré (2)(Côte d'Ivoire) Roger Milla(Cameroun) Joseph-Antoine Bell(Cameroun) NC
1990 Abdelhamid Kermali(Algérie) Djamel Menad (4)(Algérie) Rabah Madjer(Algérie) NC NC
1992 Yéo Martial(Côte d'Ivoire) Rashidi Yekini (4)(Nigeria) Abedi Pelé(Ghana) Alain Gouaméné(Côte d'Ivoire) NC
1994 Clemens Westerhof(Pays-Bas) Rashidi Yekini (5)(Nigeria) Rashidi Yekini(Nigeria) NC NC
1996 Clive William Barker(Afrique du Sud) Kalusha Bwalya (5)(Zambie) Kalusha Bwalya(Zambie) NC NC
1998 Mahmoud Al-Gohary(Égypte) Hossam Hassan (7)(Égypte)Benedict McCarthy (7)(Afrique du Sud) Benedict McCarthy(Afrique du Sud) NC NC
2000 Pierre Lechantre(France) Shaun Bartlett (5)(Afrique du Sud) Lauren(Cameroun) NC NC
2002 Winfried Schäfer(Allemagne) Julius Aghahowa (3)(Nigeria) Patrick Mboma (3)(Cameroun) Salomon Olembé (3)(Cameroun) Rigobert Song(Cameroun) NC NC
2004 Roger Lemerre(France) Patrick Mboma (4)(Cameroun) Frédéric Kanouté (4)(Mali)Jay-Jay Okocha (4)(Nigeria)Francileudo Santos (4)(Tunisie)Youssef Mokhtari (4)(Maroc) Jay-Jay Okocha(Nigeria) NC NC
2006 Hassan Shehata(Égypte) Samuel Eto'o (5)(Cameroun) Ahmed Hassan(Égypte) NC NC
2008 Hassan Shehata(Égypte) Samuel Eto'o (5)(Cameroun) Hosni Abd Rabo(Égypte) Essam el-Hadari(Égypte) NC
2010 Hassan Shehata(Égypte) Mohamed Gedo (5)(Égypte) Ahmed Hassan(Égypte) Essam el-Hadari(Égypte) NC
2012 Hervé Renard(France) Didier Drogba (3)(Côte d'Ivoire)Pierre-Emerick Aubameyang (3)(Gabon)Cheick Diabaté (3)(Mali)Houssine Kharja (3)(Maroc)Chris Katongo (3)(Zambie)Emmanuel Mayuka (3)(Zambie) Chris Katongo(Zambie) NC NC
2013 Stephen Keshi(Nigeria) Emmanuel Emenike (4)(Nigeria)Mubarak Wakaso (4)(Ghana) Jonathan Pitroipa(Burkina Faso) NC NC
2015 Hervé Renard(France) Javier Balboa (3)(Guinée équatoriale)Dieumerci Mbokani (3)(RD Congo)Thievy Bifouma (3)(Congo)André Ayew (3)(Ghana)Ahmed Akaichi (3)(Tunisie) Christian Atsu(Ghana) Sylvain Gbohouo(Côte d'Ivoire) NC
2017 Hugo Broos(Belgique) Junior Kabananga (3)(RD Congo) Christian Bassogog(Cameroun) NC NC
2019 Djamel Belmadi(Algérie) Odion Ighalo (5)(Nigeria) Ismaël Bennacer(Algérie) Raïs M'Bolhi(Algérie) Krépin Diatta(Sénégal)
2021 Aliou Cissé(Sénégal) Vincent Aboubakar (8)(Cameroun) Sadio Mané(Sénégal) Édouard Mendy(Sénégal) Issa Kaboré(Burkina Faso)
2023 Émerse Faé(Côte d'Ivoire) Emilio Nsue (5)(Guinée équatoriale) William Troost-Ekong(Nigeria) Ronwen Williams(Afrique du Sud) Simon Adingra(Côte d'Ivoire)

Lire l'article original sur CAF.

