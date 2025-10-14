Afrique: Tout ce qu'il faut savoir sur la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025

Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Maroc vibrera au rythme de la 35e édition de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations. Vingt-quatre sélections, neuf stades et six villes accueilleront l'élite du football africain, dans une compétition où la Côte d'Ivoire tentera de conserver sa couronne face à une génération montante d'adversaires ambitieux.
Les équipes qualifiées
Ce sont 24 sélections qui prendront part à cette compétition :
- Maroc (pays hôte)
- Côte d'Ivoire (tenante du titre)
- Burkina Faso
- Égypte
- Algérie
- Angola
- RD Congo
- Cameroun
- Sénégal
- Guinée équatoriale
- Tunisie
- Comores
- Gabon
- Nigeria
- Zambie
- Mali
- Zimbabwe
- Afrique du Sud
- Ouganda
- Botswana
- Bénin
- Soudan
- Tanzanie
- Mozambique
Déroulement du tournoi et règlement
Les 24 nations sont réparties en six groupes de quatre équipes chacun lors de la phase de poules. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale, marquant ainsi le début de la phase à élimination directe.
À partir de ce stade, chaque rencontre se jouera sur un match unique, avec prolongations et tirs au but en cas d'égalité. Les quarts de finale opposeront les huit meilleures équipes du continent dans des confrontations souvent intenses et historiques. Les demi-finales détermineront les deux finalistes et les prétendants au trophée. Un match pour la troisième place précédera la grande finale, qui sacrera le nouveau champion d'Afrique au coeur du Maroc, pays hôte de cette 35e édition.
Groupes et calendrier Les six groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 sont les suivants :
|Groupe
|Équipe 1
|Équipe 2
|Équipe 3
|Équipe 4
|A
|Maroc
|Mali
|Zambie
|Comores
|B
|Égypte
|Afrique du Sud
|Angola
|Zimbabwe
|C
|Nigeria
|Tunisie
|Ouganda
|Tanzanie
|D
|Sénégal
|RD Congo
|Bénin
|Botswana
|E
|Algérie
|Burkina Faso
|Guinée équatoriale
|Soudan
|F
|Côte d'Ivoire
|Cameroun
|Gabon
|Mozambique
Le match d'ouverture mettra aux prises le Maroc, pays hôte, et les Comores le 21 décembre au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.
Les stades et villes hôtes
La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra dans 9 stades répartis sur 6 villes marocaines.
|Ville
|Stade
|Capacité
|Agadir
|Le Grand Stade d'Agadir
|45 480
|Casablanca
|Stade Mohammed-V
|67 000
|Fès
|Le Complexe Sportif de Fès
|45 000
|Marrakech
|Le Stade de Marrakech
|45 240
|Rabat
|Stade Prince Moulay Abdellah
|69 500
|Stade Moulay Hassan
|22 000
|Stade Al Barid
|18 000
|Stade Olympique de Rabat
|21 000
|Tanger
|Le Grand Stade de Tanger
|75 600
Réservez vos places pour la CAN 2025 !
Pour obtenir vos billets pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la procédure est simple et entièrement digitale. Commencez par télécharger l'application YALLA, disponible sur Google Play et App Store. Ensuite, effectuez votre demande de Fan ID et, le cas échéant, de e-visa/AEVM directement via l'application. Une fois votre Fan ID validé, les détenteurs de cartes VISA pourront accéder à la plateforme officielle tickets.cafonline.com à partir du lundi 13 octobre 2025 à 09h00 (heure marocaine) / 08h00 GMT pour acheter leurs billets et garantir leur place dans les stades lors de cette édition très attendue de la CAN.
Le palmarès de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations
|Édition
|Pays hôte
|Vainqueur
|2023
|Côte d'Ivoire
|Côte d'Ivoire
|2021
|Cameroun
|Sénégal
|2019
|Égypte
|Algérie
|2017
|Gabon
|Cameroun
|2015
|Guinée équatoriale
|Côte d'Ivoire
|2013
|Afrique du Sud
|Nigeria
|2012
|Gabon / Guinée équatoriale
|Zambie
|2010
|Angola
|Égypte
|2008
|Ghana
|Égypte
|2006
|Égypte
|Égypte
|2004
|Tunisie
|Tunisie
|2002
|Mali
|Cameroun
|2000
|Ghana / Nigeria
|Cameroun
|1998
|Burkina Faso
|Égypte
|1996
|Afrique du Sud
|Afrique du Sud
|1994
|Tunisie
|Nigeria
|1992
|Sénégal
|Côte d'Ivoire
|1990
|Algérie
|Algérie
|1988
|Maroc
|Cameroun
|1986
|Égypte
|Égypte
|1984
|Côte d'Ivoire
|Ghana
|1982
|Libye
|Cameroun
|1980
|Nigeria
|Nigeria
|1978
|Ghana
|Ghana
|1976
|Éthiopie
|Maroc
|1974
|Égypte
|Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo)
|1972
|Cameroun
|Congo
|1970
|Soudan
|Soudan
|1968
|Éthiopie
|République Démocratique du Congo
|1965
|Tunisie
|Ghana
|1963
|Ghana
|Ghana
|1962
|Éthiopie
|Éthiopie
|1959
|République Arabe Unie
|République Arabe Unie
|1957
|Soudan
|Égypte
Palmarès des distinctions individuelles
|Édition
|Meilleur sélectionneur du Tournoi
|Meilleur buteur du Tournoi
|Meilleur joueur du Tournoi
|Meilleur Gardien de but du Tournoi
|Meilleur jeune joueur du Tournoi
|1957
|Mourad Fahmy(République Arabe Unies)
|Ad-Diba (5)(République Arabe Unies)
|Ad-Diba(République Arabe Unies)
|NC
|NC
|1959
|Pál Titkos(Hongrie)
|Mahmoud Al-Gohary (3)(Égypte)
|Ad-Diba(Égypte)
|NC
|NC
|1962
|Slavko Milošević(Yougoslavie)Ydnekatchew Tessema(Éthiopie)
|Mengistu Worku (3)(Éthiopie)
|Mengistu Worku (3)(Éthiopie)
|NC
|NC
|1963
|Charles Kumi Gyamfi(Ghana)
|Hassan Al Shazly (6)(Égypte)
|Hassan Al Shazly (6)(Égypte)
|NC
|NC
|1965
|Charles Kumi Gyamfi(Ghana)
|Ben Acheampong (3)(Ghana)Osei Kofi (3)(Ghana)Eustache Manglé (3)(Côte d'Ivoire)
|Osei Kofi(Ghana)
|NC
|NC
|1968
|Ferenc Csanádi(Hongrie)
|Laurent Pokou (6)(Côte d'Ivoire)
|Mwamba Kazadi(RD Congo)
|NC
|NC
|1970
|Jiří Starosta(Tchécoslovaquie)
|Laurent Pokou (6)(Côte d'Ivoire)
|Laurent Pokou (6)(Côte d'Ivoire)
|NC
|NC
|1972
|Adolphe Bibanzoulou(Congo)
|Fantamady Keita (5)(Mali)
|François M'Pelé(Congo)
|NC
|NC
|1974
|Blagoje Vidinić(Yougoslavie)
|Pierre Ndaye Mutumbula (9)(Zaïre actuelle RD Congo)
|Pierre Ndaye Mutumbula (Zaïre actuelle RD Congo)
|NC
|NC
|1976
|Gheorghe Mărdărescu(Roumanie)
|N'Jo Léa (4)(Guinée)
|Ahmed Faras(Maroc)
|NC
|NC
|1978
|Fred Osam-Duodu(Ghana)
|Opoku Afriyie (3)(Ghana)Segun Odegbami (3)(Nigeria)Phillip Omondi (3)(Ouganda)
|Karim Abdul Razak(Ghana)
|NC
|NC
|1980
|Otto Glória(Brésil)
|Khaled Labied(Maroc)Segun Odegbami (3)(Nigeria)
|Christian Chukwu(Nigeria)
|NC
|NC
|1982
|Charles Kumi Gyamfi(Ghana)
|George Alhassan (4)(Ghana)
|Fawzi Al-Issawi(Libye)
|NC
|NC
|1984
|Radivoje Ognjanović(Yougoslavie)
|Taher Abouzaid (4)(Égypte)
|Théophile Abega(Cameroun)
|Joseph-Antoine Bell(Cameroun)
|NC
|1986
|Mike Smith(Angleterre)
|Roger Milla (4)(Cameroun)
|Roger Milla(Cameroun)
|NC
|NC
|1988
|Claude Le Roy(France)
|Lakhdar Belloumi (2)(Algérie)Roger Milla (2)(Cameroun) Gamal Abdel Hamid (2)(Égypte)Abdoulaye Traoré (2)(Côte d'Ivoire)
|Roger Milla(Cameroun)
|Joseph-Antoine Bell(Cameroun)
|NC
|1990
|Abdelhamid Kermali(Algérie)
|Djamel Menad (4)(Algérie)
|Rabah Madjer(Algérie)
|NC
|NC
|1992
|Yéo Martial(Côte d'Ivoire)
|Rashidi Yekini (4)(Nigeria)
|Abedi Pelé(Ghana)
|Alain Gouaméné(Côte d'Ivoire)
|NC
|1994
|Clemens Westerhof(Pays-Bas)
|Rashidi Yekini (5)(Nigeria)
|Rashidi Yekini(Nigeria)
|NC
|NC
|1996
|Clive William Barker(Afrique du Sud)
|Kalusha Bwalya (5)(Zambie)
|Kalusha Bwalya(Zambie)
|NC
|NC
|1998
|Mahmoud Al-Gohary(Égypte)
|Hossam Hassan (7)(Égypte)Benedict McCarthy (7)(Afrique du Sud)
|Benedict McCarthy(Afrique du Sud)
|NC
|NC
|2000
|Pierre Lechantre(France)
|Shaun Bartlett (5)(Afrique du Sud)
|Lauren(Cameroun)
|NC
|NC
|2002
|Winfried Schäfer(Allemagne)
|Julius Aghahowa (3)(Nigeria) Patrick Mboma (3)(Cameroun) Salomon Olembé (3)(Cameroun)
|Rigobert Song(Cameroun)
|NC
|NC
|2004
|Roger Lemerre(France)
|Patrick Mboma (4)(Cameroun) Frédéric Kanouté (4)(Mali)Jay-Jay Okocha (4)(Nigeria)Francileudo Santos (4)(Tunisie)Youssef Mokhtari (4)(Maroc)
|Jay-Jay Okocha(Nigeria)
|NC
|NC
|2006
|Hassan Shehata(Égypte)
|Samuel Eto'o (5)(Cameroun)
|Ahmed Hassan(Égypte)
|NC
|NC
|2008
|Hassan Shehata(Égypte)
|Samuel Eto'o (5)(Cameroun)
|Hosni Abd Rabo(Égypte)
|Essam el-Hadari(Égypte)
|NC
|2010
|Hassan Shehata(Égypte)
|Mohamed Gedo (5)(Égypte)
|Ahmed Hassan(Égypte)
|Essam el-Hadari(Égypte)
|NC
|2012
|Hervé Renard(France)
|Didier Drogba (3)(Côte d'Ivoire)Pierre-Emerick Aubameyang (3)(Gabon)Cheick Diabaté (3)(Mali)Houssine Kharja (3)(Maroc)Chris Katongo (3)(Zambie)Emmanuel Mayuka (3)(Zambie)
|Chris Katongo(Zambie)
|NC
|NC
|2013
|Stephen Keshi(Nigeria)
|Emmanuel Emenike (4)(Nigeria)Mubarak Wakaso (4)(Ghana)
|Jonathan Pitroipa(Burkina Faso)
|NC
|NC
|2015
|Hervé Renard(France)
|Javier Balboa (3)(Guinée équatoriale)Dieumerci Mbokani (3)(RD Congo)Thievy Bifouma (3)(Congo)André Ayew (3)(Ghana)Ahmed Akaichi (3)(Tunisie)
|Christian Atsu(Ghana)
|Sylvain Gbohouo(Côte d'Ivoire)
|NC
|2017
|Hugo Broos(Belgique)
|Junior Kabananga (3)(RD Congo)
|Christian Bassogog(Cameroun)
|NC
|NC
|2019
|Djamel Belmadi(Algérie)
|Odion Ighalo (5)(Nigeria)
|Ismaël Bennacer(Algérie)
|Raïs M'Bolhi(Algérie)
|Krépin Diatta(Sénégal)
|2021
|Aliou Cissé(Sénégal)
|Vincent Aboubakar (8)(Cameroun)
|Sadio Mané(Sénégal)
|Édouard Mendy(Sénégal)
|Issa Kaboré(Burkina Faso)
|2023
|Émerse Faé(Côte d'Ivoire)
|Emilio Nsue (5)(Guinée équatoriale)
|William Troost-Ekong(Nigeria)
|Ronwen Williams(Afrique du Sud)
|Simon Adingra(Côte d'Ivoire)