Afrique: Tout ce qu'il faut savoir sur la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025

Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Maroc vibrera au rythme de la 35e édition de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations. Vingt-quatre sélections, neuf stades et six villes accueilleront l'élite du football africain, dans une compétition où la Côte d'Ivoire tentera de conserver sa couronne face à une génération montante d'adversaires ambitieux.

Les équipes qualifiées

Ce sont 24 sélections qui prendront part à cette compétition :

Maroc (pays hôte)

Côte d'Ivoire (tenante du titre)

Burkina Faso

Égypte

Algérie

Angola

RD Congo

Cameroun

Sénégal

Guinée équatoriale

Tunisie

Comores

Gabon

Nigeria

Zambie

Mali

Zimbabwe

Afrique du Sud

Ouganda

Botswana

Bénin

Soudan

Tanzanie

Mozambique

Déroulement du tournoi et règlement

Les 24 nations sont réparties en six groupes de quatre équipes chacun lors de la phase de poules. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale, marquant ainsi le début de la phase à élimination directe.

À partir de ce stade, chaque rencontre se jouera sur un match unique, avec prolongations et tirs au but en cas d'égalité. Les quarts de finale opposeront les huit meilleures équipes du continent dans des confrontations souvent intenses et historiques. Les demi-finales détermineront les deux finalistes et les prétendants au trophée. Un match pour la troisième place précédera la grande finale, qui sacrera le nouveau champion d'Afrique au coeur du Maroc, pays hôte de cette 35e édition.

Pour consulter le règlement de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, cliquez ICI.

Groupes et calendrier Les six groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025 sont les suivants :

Groupe Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 A Maroc Mali Zambie Comores B Égypte Afrique du Sud Angola Zimbabwe C Nigeria Tunisie Ouganda Tanzanie D Sénégal RD Congo Bénin Botswana E Algérie Burkina Faso Guinée équatoriale Soudan F Côte d'Ivoire Cameroun Gabon Mozambique

Le match d'ouverture mettra aux prises le Maroc, pays hôte, et les Comores le 21 décembre au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Pour télécharger l'ensemble du calendrier des rencontres de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, cliquez ICI.

Les stades et villes hôtes

La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025 se tiendra dans 9 stades répartis sur 6 villes marocaines.

Ville Stade Capacité Agadir Le Grand Stade d'Agadir 45 480 Casablanca Stade Mohammed-V 67 000 Fès Le Complexe Sportif de Fès 45 000 Marrakech Le Stade de Marrakech 45 240 Rabat Stade Prince Moulay Abdellah 69 500 Stade Moulay Hassan 22 000 Stade Al Barid 18 000 Stade Olympique de Rabat 21 000 Tanger Le Grand Stade de Tanger 75 600

Réservez vos places pour la CAN 2025 !

Pour obtenir vos billets pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la procédure est simple et entièrement digitale. Commencez par télécharger l'application YALLA, disponible sur Google Play et App Store. Ensuite, effectuez votre demande de Fan ID et, le cas échéant, de e-visa/AEVM directement via l'application. Une fois votre Fan ID validé, les détenteurs de cartes VISA pourront accéder à la plateforme officielle tickets.cafonline.com à partir du lundi 13 octobre 2025 à 09h00 (heure marocaine) / 08h00 GMT pour acheter leurs billets et garantir leur place dans les stades lors de cette édition très attendue de la CAN.

Le palmarès de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations

Édition Pays hôte Vainqueur 2023 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2021 Cameroun Sénégal 2019 Égypte Algérie 2017 Gabon Cameroun 2015 Guinée équatoriale Côte d'Ivoire 2013 Afrique du Sud Nigeria 2012 Gabon / Guinée équatoriale Zambie 2010 Angola Égypte 2008 Ghana Égypte 2006 Égypte Égypte 2004 Tunisie Tunisie 2002 Mali Cameroun 2000 Ghana / Nigeria Cameroun 1998 Burkina Faso Égypte 1996 Afrique du Sud Afrique du Sud 1994 Tunisie Nigeria 1992 Sénégal Côte d'Ivoire 1990 Algérie Algérie 1988 Maroc Cameroun 1986 Égypte Égypte 1984 Côte d'Ivoire Ghana 1982 Libye Cameroun 1980 Nigeria Nigeria 1978 Ghana Ghana 1976 Éthiopie Maroc 1974 Égypte Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo) 1972 Cameroun Congo 1970 Soudan Soudan 1968 Éthiopie République Démocratique du Congo 1965 Tunisie Ghana 1963 Ghana Ghana 1962 Éthiopie Éthiopie 1959 République Arabe Unie République Arabe Unie 1957 Soudan Égypte

Palmarès des distinctions individuelles