Afrique: Mondial 2026 - Le Ghana verra l'Amérique

Le Ghana disputera bien le Mondial 2026. Grâce à une victoire décisive face aux Comores (1-0), scellée par un but de Mohammed Kudus, les Black Stars ont validé leur billet pour la cinquième Coupe du monde de leur histoire. Une qualification obtenue au terme d'une campagne solide, conclue en tête du Groupe I devant Madagascar et le Mali.

Ghana 1-0 Comores

Buteur : Mohammed Kudus (47')

Mission accomplie pour le Ghana ! Les Black Stars se sont imposés face aux Comores grâce à un but décisif de Mohammed Kudus, auteur d'une saison exceptionnelle avec Tottenham. Le joueur ghanéen a surgi dans la surface pour conclure à la 47e minute et propulser son pays vers une cinquième participation à la Coupe du monde.

Solides défensivement et invaincus à domicile depuis 25 ans en qualifications, les hommes d'Otto Addo terminent premiers du Groupe I devant Madagascar. Une victoire célébrée dans une ambiance de folie à Accra.

Mali 4-1 Madagascar

Buteurs : Lassine Sinayoko (10', 64'), Dorgeles Nene (39'), Gaoussou Diarra (90'+5) pour le Mali ; Johan N'Zi (90') pour Madagascar

Les Aigles n'ont pas tremblé. Le Mali a largement dominé Madagascar, pourtant encore en course pour la qualification avant le coup d'envoi. Lassine Sinayoko a ouvert le score dès la 10e minute avant de s'offrir un doublé en seconde période (64'). Dorgeles Nene (39') et Gaoussou Diarra (90'+5) ont complété le festival offensif malien.

Les Barea, auteurs d'un but tardif par Johan N'Zi (90'), quittent la compétition avec honneur. Le Mali, troisième du groupe à un point de Madagascar, pourra nourrir des regrets, malgré un jeu séduisant tout au long des qualifications.

Tchad 2-3 République centrafricaine

Buteurs : Célestin Ecua (53') et Marius Mouandilmadji (87') pour le Tchad ; Delphin Mokonou (3'), Vénuste Baboula (31') et Karl Namnganda (90'+3) pour la République centrafricaine

Match spectaculaire à N'Djamena entre deux nations déjà éliminées. La République centrafricaine a rapidement pris les devants grâce à Delphin Mokonou (3') et Vénuste Baboula (31'). Mais le Tchad a réagi après la pause : Célestin Ecua (53') et Marius Mouandilmadji (87') ont remis les Sao à égalité.

Alors que le nul semblait acquis, Karl Namnganda a profité d'une erreur défensive pour lober Jourdain Mbaynaissem (90'+3') et offrir la victoire aux Fauves du Bas-Oubangui. Une fin de campagne encourageante pour la RCA, qui boucle ses éliminatoires sur une deuxième victoire, tandis que le Tchad pourra retenir sa belle résistance.

Égypte 1-0 Guinée-Bissau

Buteur : Mohamed Hamdy (10')

Déjà assurée de son billet pour le Mondial 2026 depuis mercredi, l'Égypte a clôturé ses éliminatoires sur une note positive en s'imposant face à la Guinée-Bissau. Les Pharaons ont offert une huitième victoire en dix rencontres à leurs supporters. L'unique but de la partie est venu de Mohamed Hamdy, le latéral gauche des Pyramids, qui a repris de la tête un centre précis d'Ahmed Koka dès la 10e minute.

Privés de Mo Salah, laissé au repos, les Égyptiens ont ensuite géré leur avance, dominants mais sans parvenir à aggraver la marque. Les Égyptiens disposent désormais de huit mois pour peaufiner leur préparation avant leur retour sur la scène mondiale, six ans après la Russie 2018.

Djibouti 1-2 Sierra Leone

Buteurs : Abdichakour Farah (29') pour Djibouti ; Juma Bah (45'+2) et Sallieu Tarawallie (72') pour la Sierra Leone

Djibouti espérait enfin décrocher une victoire dans ces éliminatoires. Et les joueurs de Stéphane Nado ont bien cru y parvenir après l'ouverture du score d'Abdichakour Farah à la 29e minute, concluant une belle action collective. Mais la Sierra Leone a rapidement remis les pendules à l'heure : juste avant la mi-temps, Juma Bah, défenseur de l'OGC Nice, a égalisé de la tête (45'+2).

Au retour des vestiaires, la domination des Leone Stars s'est concrétisée grâce à Sallieu Tarawallie (72'), opportuniste dans la surface. La Sierra Leone termine troisième du groupe, tandis que Djibouti achève sa campagne sans victoire, mais avec des progrès perceptibles dans le jeu.

Burkina Faso 3-1 Éthiopie

Buteurs : Pierre Landry Kaboré (65', 82', 90'+6) pour le Burkina Faso ; Biniam Ayten (84') pour l'Éthiopie

En quête d'une place parmi les meilleurs deuxièmes, le Burkina Faso a parfaitement tenu son rang dimanche face à l'Éthiopie. Les Étalons, emmenés par un Brama Traoré inspiré dans ses choix, ont signé une victoire convaincante pour boucler ces éliminatoires. Le tournant du match est venu peu après l'heure de jeu avec l'entrée de Pierre Landry Kaboré. L'attaquant burkinabè a transformé la fin de rencontre en démonstration personnelle, inscrivant un triplé retentissant (65', 82', 90'+6) qui propulse son équipe vers les barrages continentaux.

L'Éthiopie, déjà éliminée avant le coup d'envoi, a tout de même réduit l'écart par Biniam Ayten (84'), sauvant l'honneur et terminant à neuf points, à la cinquième place du groupe, loin devant Djibouti. Avec cinq victoires lors de leurs six derniers matches et 23 buts inscrits, meilleure attaque du Groupe A, les Burkinabè peuvent désormais espérer poursuivre leur aventure. Leur destin dépendra désormais du classement final des meilleurs deuxièmes, attendu dans les prochains jours.