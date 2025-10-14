Afrique: Coupe du Monde 26 - Le Niger entretient l'espoir des barrages

Le Groupe E des qualifications africaines pour la prochaine Coupe du Monde n'aura guère laissé place au suspense. Tandis que le retrait précoce de l'Érythrée réduisait la concurrence, le Maroc a survolé la poule, remportant ses sept rencontrespour valider sans trembler son billet pour le Mondial. Derrière l'intouchable leader, le Niger a su tirer son épingle du jeu en décrochant la deuxième place.

Ce dimanche, les hommes d'Ezzaki Badou ont signé une victoire capitale sur la pelouse de la Zambie (1-0), à l'occasion de la dernière journée. Un match âpre, remporté grâce à un but de Daniel Sosah à la 56e minute, venu concrétiser la rigueur et la discipline des Nigériens. Ce cinquième succès en huit rencontres permet au Mena de croire encore à une qualification via les barrages.

Avec quinze points au compteur, le Niger occupe provisoirement la deuxième place du classement des meilleurs deuxièmes de la zone Afrique. Une performance qui confirme la montée en puissance d'une sélection longtemps sous-estimée, désormais en position d'espérer une première participation historique à la Coupe du Monde.