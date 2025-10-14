Afrique: Coupe du Monde 26 - Le Niger entretient l'espoir des barrages

12 Octobre 2025
Confederation of African Football (Giza)

Le Groupe E des qualifications africaines pour la prochaine Coupe du Monde n'aura guère laissé place au suspense. Tandis que le retrait précoce de l'Érythrée réduisait la concurrence, le Maroc a survolé la poule, remportant ses sept rencontrespour valider sans trembler son billet pour le Mondial. Derrière l'intouchable leader, le Niger a su tirer son épingle du jeu en décrochant la deuxième place.

Ce dimanche, les hommes d'Ezzaki Badou ont signé une victoire capitale sur la pelouse de la Zambie (1-0), à l'occasion de la dernière journée. Un match âpre, remporté grâce à un but de Daniel Sosah à la 56e minute, venu concrétiser la rigueur et la discipline des Nigériens. Ce cinquième succès en huit rencontres permet au Mena de croire encore à une qualification via les barrages.

Avec quinze points au compteur, le Niger occupe provisoirement la deuxième place du classement des meilleurs deuxièmes de la zone Afrique. Une performance qui confirme la montée en puissance d'une sélection longtemps sous-estimée, désormais en position d'espérer une première participation historique à la Coupe du Monde.

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2025 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.