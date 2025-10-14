Afrique: Coupe du Monde 2026 - L' Algérie au Mondial, l'Ouganda en embuscade

La neuvième journée des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026™ a livré son verdict : l'Algérie a officiellement validé son ticket pour l'Amérique du Nord grâce à un large succès contre la Somalie (3-0), tandis que l'Ouganda s'est rapproché de la deuxième place après sa victoire au Botswana. Dans les autres rencontres, le Kenya, la Guinée et le Liberia ont également brillé.

Somalie 0-3 Algérie

Buteurs : Mohamed Amoura (6', 57') et Riyad Mahrez (19')

Douze ans après sa dernière apparition, l'Algérie va retrouver la Coupe du Monde de la FIFA™. Les Fennecs ont validé leur billet pour l'Amérique du Nord en s'imposant largement face à la Somalie, lanterne rouge du Groupe G, jeudi soir à Oran.

Face à un adversaire déjà condamné, les hommes de Vladimir Petković ont rapidement plié l'affaire. À la 6e minute, Mohamed Amoura a ouvert le score d'une reprise de renard sur un centre parfait de Riyad Mahrez. Dix minutes plus tard, le capitaine algérien a fait trembler les filets à son tour, inscrivant le 33e but de sa carrière internationale d'une magnifique reprise du gauche après un contrôle poitrine. Un retour remarqué pour l'ex-joueur de Manchester City, qui n'avait plus marqué depuis près d'un an.

Meilleure attaque du groupe (22 buts), l'Algérie n'a pas eu besoin de forcer pour s'offrir une septième victoire en neuf matches. Mahrez, omniprésent, a encore brillé peu avant l'heure de jeu en déposant un centre parfait sur la tête d'Amoura pour le 3-0. Un succès sans suspense, mais d'une portée symbolique immense. Le peuple algérien peut désormais rêver à nouveau.

Burundi 0-1 Kenya

Buteur : Ryan Ogam (72')

Le Kenya s'est offert une victoire d'honneur dans une rencontre entre deux équipes déjà éliminées. Réduits à dix dès la 2e minute après l'expulsion de Bonfils-Caleb Bimenyimana pour une faute dangereuse sur le gardien Brian Bwire -- sorti sur civière --, les Burundais ont pourtant longtemps résisté.

Entré pour suppléer Bwire, Bryne Odhiambo a assuré l'intérim avec brio, multipliant les arrêts décisifs face aux tentatives adverses. De l'autre côté, le portier burundais s'est également illustré, notamment sur une frappe de Timothy Ouma après la pause, avant de s'incliner sur une superbe frappe de Ryan Ogam depuis l'extérieur de la surface à vingt minutes du terme. Dans les arrêts de jeu, Abedi Bigirimana a bien failli égaliser de la tête, mais Odhiambo a réalisé une parade réflexe salvatrice.

Lors de la 10e journée, le Burundi se déplacera au Gabon, tandis que le Kenya ira défier la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, à Abidjan.

Botswana 0-1 Ouganda

Buteur : Jordan Obita (54')

Derrière l'Algérie déjà qualifiée, l'Ouganda a fait un grand pas vers la deuxième place du groupe. En déplacement à Francistown, les hommes de Paul Put se sont imposés face à un Botswana sans enjeu mais accrocheur.

Après une première période équilibrée, les Ougandais ont trouvé la faille à la 54e minute : sur un corner parfaitement tiré par Allan Okello, Jude Ssemugabi a devancé tout le monde au premier poteau pour inscrire le seul but du match.

Les Grues ont ensuite géré leur avantage, repoussant les timides offensives adverses et manquant de peu le break dans les dernières minutes sur une occasion sauvée sur la ligne. Le 14 octobre prochain, l'Ouganda se rendra en Algérie pour un duel au sommet : un simple nul suffira pour sécuriser la deuxième place.

Mozambique 1-2 Guinée

Buteurs : Reinildo Mandava (19') pour le Mozambique ; Abdoul Karim Traoré (2', 59') pour la Guinée

Le Mozambique a laissé passer sa chance à domicile. Battus 2-1 par la Guinée, les Mambas ont compromis leurs espoirs de qualification malgré un public venu en nombre à Maputo.

Dès la 2e minute, Abdoul Karim Traoré a ouvert le score de la tête sur un centre précis d'Ousmane Camara, surprenant la défense locale. Mais les Mozambicains ont vite réagi : à la 19e, Reinildo Mandava a égalisé d'un coup de tête rageur sur un coup franc travaillé par Geny Catamo.

L'élan mozambicain s'est pourtant brisé peu avant l'heure de jeu. Lancé plein axe, Antoine Conte a servi Traoré, auteur d'une frappe sèche que le gardien Ernan n'a pu repousser. Malgré une fin de match dominée, le Mozambique n'a pas trouvé la faille. La Guinée, de son côté, a signé une victoire sans lendemain : la victoire de l'Ouganda l'écarte définitivement de la course à la deuxième place.

Liberia 3-1 Namibie

Buteurs : Ayouba Kosiah (2', sp), Sulahmana Bah (9') et David Ndeunyema (81') pour le Liberia ; Edward Ledlum (87') pour la Namibie

Coup d'arrêt pour la Namibie. Battue 3-1 par le Liberia à Monrovia, elle voit s'éloigner la possibilité de figurer parmi les meilleurs deuxièmes.

Les Lone Stars ont frappé fort d'entrée : dès la 2e minute, Ayouba Kosiah a transformé un penalty, avant que Sulahmana Bah ne double la mise sept minutes plus tard, dribblant le gardien avant de conclure dans le but vide.

Malgré une réaction timide en seconde période, les Brave Warriors ont manqué de tranchant offensif. Le Liberia, plus réaliste, a aggravé la marque grâce à une superbe frappe de David Ndeunyema à l'entrée de la surface. Edward Ledlum a réduit l'écart d'une reprise acrobatique, sans incidence. La Namibie, ce soir, voit ses rêves de Coupe du Monde s'éloigner.

Malawi - Guinée équatoriale

Match annulé.