Congo-Brazzaville: UMNG - Le Pr Auguste N'Sonsissa prend la direction du parcours doctoral de philosophie

Le Pr Auguste N'Sonsissa a officiellement pris ses fonctions en tant que nouveau responsable de la formation doctorale du parcours philosophie, en remplacement de Laurent Gankama, maître de conférences, au cours d'une passation de service tenue le 13 octobre, à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines (Flash) de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG).

La cérémonie placée sous la supervision du doyen de la Flash, le Pr Evariste Dupont Boboto, a connu la participation de plusieurs têtes pensantes de la matière philosophique de l'Université Marien-Ngouabi et d'ailleurs. Elle a été marquée en premier lieu par la lecture de la note de service nommant le Pr N'Sonsissa à la direction de la section doctorale du parcours philosophie à la Flash; suivie du mot de circonstance du doyen de la Flash sur les missions assignées au nouveau responsable de la formation doctorale philosophie.

« La préparation d'un doctorat s'effectue au sein d'une formation doctorale, qui est placée sous la direction d'un coordonnateur. Il exerce les fonctions de responsable des gestions académiques du programme. Il est, en outre, chargé de la gestion des activités de master recherche », a indiqué le Pr Evariste Dupont Boboto. Il a précisé que le coordonnateur est nommé, par ailleurs, par le recteur de l'université sur proposition du chef de l'établissement après avis du conseil de formation doctorale et choisi parmi les enseignants de rang magistral.

Prenant la parole pour son allocution de prise de poste, le Pr Auguste N'Sonsissa s'est dit très honoré de ses nouvelles fonctions et de la confiance qui lui a été accordée par sa hiérarchie. « Je suis celui qui sait écouter, celui qui sait prendre note et qui essaie, dans la mesure du possible, d'appliquer les instructions, les orientations et les ordres; particulièrement qui viendront de ma hiérarchie », a-t-il dit. Il a encensé son prédécesseur, Laurent Gankama, alors responsable de la formation doctorale de philosophie « pour son aide précieuse et précise pendant sa fonction de responsable du parcours master en sciences humaines et sociales à l'époque ».

Pour le désormais responsable de la formation doctorale de philosophie, cette fonction a en premier lieu des exigences scientifiques, mais à l'arrière-plan, des exigences administratives voire pédagogiques. Puisqu'il est question, a-t-il dit, de former les docteurs, de les encadrer, d'encadrer aussi les collègues qui forment, à leur tour, les doctorants et d'aller aussi à l'animation des activités de thèses, les pré-soutenances, les soutenances de thèses, les colloques des doctorants, les doctoriales, etc.

De son côté, le responsable sortant, Laurent Gankama, a exprimé avec honneur et plaisir la fin de son mandat. Il a remercié les autorités académiques et ses collaborateurs pour leur confiance et accompagnement tout au long de sa direction. « Nous avons créé des conditions pour que vingt-six soutenances de thèse puissent s'organiser pendant ces trois ans. Nous avons accompli notre devoir, conformément au texte organique qui régit cette structure et fait preuve de notre modeste disponibilité et surtout du sens du respect des principes déontologiques qui sont inhérents à l'exercice de cette fonction », a-t-il expliqué, souhaitant « bon vent » à son successeur.

La formation doctorale de philosophie de l'UMNG accueille à sa direction un visage très connu du monde de la philosophie au Congo. Le Pr Auguste N'Sonsissa a été recruté en 2008 comme assistant et en 2010 comme maître assistant Cames. En 2014, il devient maître de conférences et passe professeur titulaire en 2017. Entre-temps, il a soutenu son habilitation en 2015 à l'université Paul Valery, en France, et a exercé les fonctions de responsable de parcours type master de sciences humaines et sociales, philosophie, sociologie, anthropologie et psychologie.