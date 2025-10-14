Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage de la Nation à André Georges Mouyabi

La République fraternelle et reconnaissante a rendu, le 13 octobre au Palais des congrès de Brazzaville, en présence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, un dernier hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre, André Georges Mouyabi.

Décédé le 18 septembre 2025 à Paris, en France, des suites d'une courte maladie à l'âge de 90 ans, André Georges Mouyabi sera inhumé dans son village national, dans le département de la Bouenza. Peu avant le départ de la dépouille mortelle pour Madingou, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs sur le cercueil installé dans le catafalque avant de s'incliner devant la mémoire de l'illustre disparu.

Né en 1935 à Ditadi, dans le district de Loudima, département de la Bouenza, André Georges Mouyabi fut député de Madingou, Loutété et Mfouati. Il est commissaire du gouvernement (Préfet) à Dolisie, du 15 mars 1965 au 10 mai 1966. Elu président de l'Assemblée nationale à cette date, il quitte ses fonctions le 1er août 1968 après la dissolution de cette institution par le président Alphonse Massamba-Débat, suite à une crise politique.

Le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Fernand Sabaye, est revenu dans l'oraison funèbre sur le parcours d'André Georges Mouyabi. Il fut, entre autres, ministre de l'Industrie et des Mines ; ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat; et ministre de la Fonction publique.

Il a également exercé entre 1996 et 1997 les fonctions de conseiller spécial du président de la République, Pascal Lissouba. « Il nous lègue comme grand héritage le souvenir d'une vie professionnelle et politique bien pleine et bien accomplie. La jeune génération qui l'aura observé au soir de sa carrière retiendra de cet aîné l'image d'un homme d'Etat laborieux et discret, un homme de conviction empreint d'humilité », a rappelé Fernand Sabaye.

L'ancien élève du collège moderne de Dolisie, Mbounda (Département du Niari), laisse dix enfants et de nombreux petits-fils. « Nous sommes résignés impuissamment à la fatalité du destin de tout vivant. Va, va en paix président André Georges Mouyabi pour ton repos éternel », a conclu le premier secrétaire de l'Assemblée nationale.