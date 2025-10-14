Afrique: Droits des femmes - Des adolescentes revendiquent leur place dans la sphère de prise de décision

Des adolescentes venues de plusieurs pays africains ont émis, le 10 octobre à Dakar, au Sénégal, à l'occasion du sommet des filles d'Afrique organisé lors de la Journée internationale de la fille, le souhait de faire entendre leur voix dans la sphère de prise de décision, indique un communiqué du Fonds des Nations unies pour l'enfance.

Le sommet de Dakar avait pour objectif de faire connaître aux gouvernements des pays d'Afrique ainsi qu'au monde entier la volonté des filles du continent à donner leurs points de vue dans la prise de décision face aux questions qui les concernent. Organisé pour la première fois en Afrique, il a connu la participation de six Congolais dont quatre filles et deux garçons.

Les participantes ont travaillé ensemble à l'élaboration d'une déclaration permettant de solliciter aux gouvernements, aux organisations régionales et aux partenaires de leur accorder la chance de placer leur voix au coeur de la prise de décision, de créer des espaces sûrs pour briser les tabous et permettre une expansion libre, de former des professionnels pour répondre aux réalités vécues par les filles, de suivre la mise en oeuvre des lois et programmes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les adolescentes veulent être présentes lorsque les décisions qui les concernent sont prises et ont rappelé qu'elles sont mieux placées pour parler des questions qui sont les leurs », ont-elles déclaré.

D'après le communiqué élaboré à cet effet, des consultations faites dans vingt-quatre pays africains ont permis aux adolescentes d'identifier des actions prioritaires dans divers domaines, à savoir l'éducation, la santé, l'environnement, etc. Des initiatives doivent être prises pour mettre fin aux mariages des enfants et aux mutilations génitales féminines ainsi qu'aux violences ayant pour base le genre. « Nous avons besoin des règles fortes, de vraies sanctions et de justice lorsque les filles sont blessées », ont-elles assuré.