Congo-Brazzaville: Accord de Paris - Vulgariser la CDN 3.0 pour son opérationnalisation

Les participants à l'atelier de présentation de la première ébauche de la CDN 3.0 ont adopté, le 8 octobre à Brazzaville, six recommandations, dont celle portant sur la vulgarisation de leurs travaux.

Six recommandations ont donc été adoptées par les participants à l'atelier de présentation de la première ébauche de la CDN 3.0, dont la finalisation de la collecte des mesures d'atténuation et d'adaptation à intégrer dans les CDN, l'accélération de la mise en oeuvre des données dans le secteur agricole et autres secteurs ainsi que la prise en compte des recommandations qui découlent des travaux de cet atelier.

Pour des raisons de transparence, les participants ont souhaité échanger avec les cadres du ministère des Finances sur le budget vert. Aussi, ils suggèrent la vulgarisation de la CDN auprès de l'Association professionnelle des établissements de crédit du Congo. L'on rappelle, d'ailleurs, dans ce domaine que le déficit financier a été l'une des nombreuses causes qui ont entravé l'opérationnalisation de la CDN 2.0.

Le coordonnateur du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, s'exprimant à la faveur de la cérémonie de clôture de l'atelier, a assuré la détermination de son institution à oeuvrer davantage pour faire de la CDN 3.0 « un catalyseur de mobilisation de financements publics et privés ».

« Cet outil doit être stratégique pour bâtir une économie nationale résiliente au climat et sobre en carbone. Il doit proposer des actions concrètes permettant de prendre en charge toutes les vulnérabilités climatiques, des secteurs économiques les plus importants aux communautés locales et aux peuples autochtones, tout en identifiant des solutions transformationnelles adaptées et réalistes, permettant de contribuer à l'effort mondial de réduction de gaz à effet de serre », a-t-il déclaré.

Au terme des travaux, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a exprimé sa satisfaction par rapport aux échanges. Selon elle, des bases solides pour l'obtention d'une CDN répondant aux ambitions du Congo ont été posées.

« Les travaux ont permis de poser un socle et des fondations solides d'une CDN que nous voulons mettre à profit pour la transition écologique et la diversification que nous souhaitons amorcer. Nous quittons ainsi cette salle non pas avec de simples bonnes intentions, mais avec une feuille de route concrète et partagée », a-t-elle affirmé.

Signalons que les résultats de ces travaux seront présentés et évalués à la COP 30 qui se tiendra en novembre prochain à Belém, au Brésil.