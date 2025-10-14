Congo-Brazzaville: Ecologie - Des agents assermentés habilités à protéger l'environnement

Après leur réussite au test de fin de formation, trente et un agents assermentés ont affirmé, le 9 octobre à Brazzaville, être outillés pour assurer la protection de l'environnement, au terme de la cérémonie de remise de leurs attestations d'habilitation.

« Nous nous engageons solennellement à mettre en oeuvre les acquis de cette formation avec rigueur, loyauté et détermination. Nous sommes prêts à servir, à protéger et à contribuer à bâtir un avenir plus sain et plus responsable pour notre pays », a déclaré le rapporteur, Schiller Sen Mbedi Mouanda.

La formation a fourni aux participants des outils nécessaires pour faire respecter la réglementation environnementale, lutter contre les pratiques illégales, réduire les pollutions de l'air, de l'eau, du sol et garantir une application juste et efficace des lois.

Dans son mot de circonstance, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a indiqué que cette première formation des agents assermentés de l'environnement s'inscrit dans le cadre de la vision écologique globale que prône le président de la République.

Aussi, elle a mis en garde ces agents chargés de contrôle, de suivi et de sensibilisation à la protection de l'environnement contre les abus dans l'exercice de leur tâche.

« Vous êtes désormais investis d'une mission noble, cause exigeante qui appelle rigueur, intégrité et impartialité. Je vous invite à incarner l'exemplarité dans l'exercice de vos nouvelles responsabilités qui vous attendent. Le citoyen attend de vous un service public juste, efficace et respectueux des règles établies. Vous portez une responsabilité immense mais aussi un espoir. Soyez dignes de cette marque de confiance », a-t-elle recommandé.