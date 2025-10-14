Addis Ababa — La 45e édition du GITEX Global, le plus grand salon mondial dédié aux technologies et aux start-ups, a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui au Dubai World Trade Centre, attirant un nombre record de 6 500 exposants, 1 800 start-ups et 1 200 investisseurs provenant de plus de 180 pays.

Parmi les délégations les plus dynamiques cette année figurent les innovateurs et investisseurs africains, qui tirent parti de cette plateforme pour bénéficier d'une visibilité mondiale sans précédent et de nombreuses opportunités de collaboration.

L'un de ceux qui font sensation est Samuel Ogbonyomi, PDG de Pipeops, une plateforme nigériane de déploiement d'applications cloud qui simplifie le déploiement de logiciels et la gestion des infrastructures grâce à des outils sans code.

Exposant pour la première fois au GITEX, Ogbonyomi a déclaré que cet événement avait changé la donne pour son entreprise.

« Le GITEX nous a offert une occasion unique de présenter notre innovation sur la scène mondiale », a-t-il déclaré. « Nous avons noué des contacts avec des investisseurs, des consommateurs et des chefs d'entreprise du monde entier. Ce type de visibilité est inestimable, non seulement pour notre croissance, mais aussi pour faire connaître la technologie africaine à l'échelle mondiale. »

Samuel Ngugi Njuhi, directeur régional de SCORT, une entreprise kenyane fournissant des technologies de capteurs sans fil de pointe, représente également le continent. Lors de son intervention, M. Njuhi a souligné l'impact concret des innovations de SCORT dans des secteurs tels que l'agriculture, les transports et les infrastructures.

« Nos capteurs permettent de surveiller la consommation de carburant de tous types d'équipements, des générateurs aux machines lourdes, améliorant ainsi l'efficacité, la sécurité et la transparence », a-t-il expliqué. « La technologie peut améliorer la vie des communautés et restaurer leur dignité. Les gouvernements africains doivent investir dans ces innovations afin d'améliorer l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités. »

Cette année, le salon GITEX Global s'est concentré sur les technologies de nouvelle génération qui répondent à certains des plus grands défis de l'humanité : la résilience climatique, la santé numérique, la cybersécurité et la mobilité urbaine intelligente. L'intelligence artificielle a notamment occupé le devant de la scène, les innovations basées sur l'IA dominant les expositions et les conférences.

Selon les Nations unies, le marché mondial de l'IA devrait atteindre 4 800 milliards de dollars d'ici 2033. Cela montre à quel point l'IA prend de l'importance. Le salon GITEX 2025 met en évidence cette tendance et constitue un événement majeur où les entreprises technologiques se disputent le leadership dans un avenir axé sur l'IA.

Pour les participants africains, le message est clair : l'avenir de la technologie inclut l'Afrique, et l'Afrique est prête.