Au lendemain de la proclamation des résultats des élections législatives du second tour, Rolf Mavitsi Nziengui, candidat UDB, élu député de la Ve République avec 55,66%, a écrit une lettre ouverte à la coordination générale de sa campagne dont la teneur est la suivante : " Chers parents, chers amis, chers concitoyens, c'est avec une grande joie et une immense émotion que je vous annonce que j'ai été élu député à l'issue des élections législatives 2025.

"Je tiens à vous dire un Merci Énorme, un merci du fond du coeur à toutes celles et tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont soutenus, accompagnés, encouragés, et qui ont participé de près ou de loin à cette belle victoire.

Merci énormément à chaque électeur, chaque bénévole, chaque militant, chaque personne qui a donné de son temps, de son énergie et de son espoir.

Cette victoire, c'est la vôtre autant que la mienne. Elle est le fruit d'un travail collectif, d'une détermination partagée et d'un rêve que nous avons partagé ensemble.

Je suis profondément honoré de la responsabilité que vous m'avez confiée. Et je promets de rester fidèle à mes engagements, à vos attentes et à cette confiance que vous m'avez témoignée. Ce n'est que le début : le vrai travail commence maintenant ; et je le ferai avec vous, pour vous et grâce à vous. Merci énormément à vous tous. Cette victoire est la nôtre. Avec gratitude et engagement, Honorable Mavitsi Nziengui Rolf Jaures ", a - t - il écrit.