Afrique Centrale: Clôture des travaux - Renforcement de la gestion des Finances Publiques à travers des Statistiques plus fiables et mieux compilées

Clôture, ce vendredi, des travaux du séminaire régional sur les statistiques des Finances publiques. Du 29 septembre au 10 octobre 2025, la capitale tchadienne a accueilli des Experts venus du Cameroun, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, du Burundi, de Sao Tomé-et-Principe, de la République Démocratique du Congo (RDC) et du pays hôte qu'est le Tchad.

Ces échanges avaient pour thème, « le Financement dans les Statistiques de Finances Publiques (SFP), dont le TOFE et l'Analyse des Créances des Institutions de Dépôt sur l'Administration Centrale : Enjeux et Approches Méthodologiques. Le séminaire organisé par la Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), en partenariat avec AFRITAC Centre et la Banque mondiale, s'est achevé avec un engagement renouvelé en faveur de l'harmonisation des données de la sous-région, de la fiabilité et de la bonne gouvernance financière.

Améliorer les statistiques de Finances Publiques pour augmenter la confiance

Dans une région où les données économiques constituent un pilier essentiel des politiques publiques, la fiabilité des Statistiques des Finances Publiques (SFP) est devenue une priorité stratégique. Le séminaire qui s'achève a permis aux participants d'approfondir leur connaissance sur les principaux concepts et cadres méthodologiques du Manuel de Statistiques de Finances Publiques (MSFP 2014) du Fonds monétaire international (FMI) et de la directive portant Tableau des Opérations Financières de l'État (TOFE) de la CEMAC.

Un engagement partagé pour l'harmonisation des Statistiques des Finances Publiques

Pour Madame Dionésie Nkurunziza cadre au Ministère des Finances du Burundi, cette formation a été un tournant car elle « repart avec une meilleure compréhension du financement dans le TOFE et des liens entre les statistiques monétaires et budgétaires. Ces outils permettront d'améliorer la fiabilité des données et de renforcer la confiance entre l'État, les citoyens et les partenaires techniques et financiers ».

Un sentiment partagé par Monsieur Sévérin Théodore Junior Nganawe du Ministère des Finances de la République centrafricaine, qui insiste sur la portée régionale de ces échanges puisque ce séminaire leur a « permis de se rappeler qu'au-delà des chiffres, il s'agit de bâtir la confiance. L'harmonisation des statistiques financières est un gage de transparence et de crédibilité pour toute la région ».

Des recommandations pour une accélération et une meilleure coordination de la mise en oeuvre

La cérémonie de clôture a été l'occasion pour les participants de présenter quelques recommandations visant à consolider les avancées enregistrées, entre autres :

· La création de Comités nationaux de coordination des statistiques des finances publiques ;

· L'accélération de la migration vers le MSFP 2014 dans l'ensemble des pays participants ;

· La production régulière et harmonisée des TOFE, pour garantir la transparence budgétaire et la comparabilité régionale ;

· La mise en place d'une plateforme régionale de partage des données, destinée à faciliter la coopération et la transparence entre les États.

Ces mesures visent à doter la région d'un écosystème statistique robuste, capable de soutenir la planification budgétaire, la surveillance macroéconomique et la gestion de la dette publique.

Une coopération renforcée

Dans son discours de clôture, lu par le Directeur des Finances Publiques Monsieur Mamadou Issa Baba, le Commissaire de la CEMAC en charge du Département des Politiques économique, monétaire et financière (DPEMF), Monsieur Nicolas Beyeme Nguema a d'abord remercié le Gouvernement et le peuple Tchadien pour l'hospitalité légendaire. Il a ensuite renouvelé ses reconnaissances aux partenaires techniques et financiers que sont AFRITAC Centre et la Banque mondiale.

S'adressant aux participants, le chef du DPEMF a indiqué que les résultats de ces deux semaines « traduisent un sentiment de satisfaction générale et les recommandations adoptées reflètent à suffisance le grand intérêt ainsi que la densité et la richesse du travail abattu ».

Le Commissaire Nicolas Beyeme Nguema a ajouté que « le nouveau cadre analytique du TOFE va opérer une mutation profonde dans la compilation et la présentation des statistiques des Finances Publiques ». Ces évolutions visent à fournir des données plus fiables, plus cohérentes et comparables entre États, au service d'une gouvernance budgétaire renforcée.

Vers une Afrique centrale plus intégrée

Les différentes initiatives contribueront à bâtir un système régional intégré et harmonisé des statistiques des Finances Publiques, garantissant la comparabilité des données, la crédibilité des politiques économiques et la confiance des citoyens dans la gestion des ressources publiques.

Comme l'a résumé le représentant des participants, Monsieur Ghislain Omani, lors de la cérémonie de clôture, « ce séminaire n'est pas un aboutissement mais le point de départ d'une Afrique centrale plus intégrée, plus transparente et plus confiante en son avenir sur le plan des statistiques des Finances Publiques ».

En consolidant leurs capacités dans les Statistiques des Finances Publiques, les pays d'Afrique centrale posent les fondations d'une gouvernance publique aux normes internationales, plus efficace et tournée vers l'amélioration des conditions de vie de la population. -- un engagement fort en faveur d'une intégration régionale basée sur l'harmonisation, la transparence et la fiabilité.