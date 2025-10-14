Les professionnels de la santé et de l'industrie pharmaceutique ont souligné le rôle des campagnes de marketing digital dans la promotion de la Tunisie en tant que destination de tourisme médical, nécessitant une unification des efforts et une consolidation de la coopération entre les différentes parties prenantes.

Lors d'une réunion tenue récemment au Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), dans le cadre de la préparation du programme promotionnel du Centre pour l'année 2026, les intervenants ont insisté sur la nécessité de préserver les marchés traditionnels, de renforcer la position de l'offre nationale et d'explorer les marchés prometteurs dans le continent africain, indique un communiqué publié lundi par le CEPEX.

Les professionnels de la santé ont également appelé à renforcer la participation tunisienne dans les salons internationaux, notamment le Salon International de la Pharmacie et le salon « MEDICA », tout en soulignant l'importance d'une coordination continue entre les structures professionnelles lors de l'organisation des rencontres, précise la même source.

Cette réunion a également été l'occasion d'inviter les professionnels à exploiter les ressources financières allouées par le Fonds de Promotion des Exportations (Foprodex) pour participer à des salons et événements non inclus dans le programme promotionnel national, ainsi qu'à préparer des études pour évaluer la situation du secteur et élaborer une stratégie pour le développement des exportations.