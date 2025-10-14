Tunisie: Valorisation des déchets - Le cahier des charges des quatre unités du Grand Tunis finalisé

L'élaboration d'un cahier des charges pour la réalisation de quatre unités de valorisation des déchets dans les gouvernorats de l'Ariana, de la Manouba, de Ben Arous et de Tunis a été annoncée ce lundi 13 octobre 2025 lors d'une séance de travail présidée par le ministre de l'Environnement, Habib Abid. Cette réunion a également permis de discuter des premières références techniques ainsi que des méthodes de réalisation et de suivi du projet.

Cette séance de travail était spécifiquement consacrée à la présentation de la vision du ministère de l'Environnement en matière de gestion et de valorisation des déchets dans le Grand Tunis, notamment la proposition de lancer un appel à candidatures ciblant les investisseurs souhaitant oeuvrer dans ce domaine.

Le ministre de l'Environnement a souligné que l'installation de ces unités se fera en étroite coordination avec le ministère de l'Intérieur, après l'étude des dossiers et la publication des appels d'offres. Il a ajouté que le ministère apportera l'encadrement technique et le soutien nécessaires pour garantir la réalisation de ces projets dans les meilleures conditions et délais.

Il a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une approche socio-économique verte et circulaire, qui prend en compte les aspects environnementaux et assure la prévention de tout impact négatif sur l'environnement.

Ont participé à la réunion le Gouverneur de Tunis, Imad Boukhris, le Gouverneur de l'Ariana, Walid Sendid, le Gouverneur de la Manouba, Mahmoud Chaïb, ainsi qu'un représentant du gouvernorat de Ben Arous. Étaient également présents les délégués et les secrétaires généraux des municipalités du Grand Tunis, ainsi que des cadres du ministère de l'Intérieur, de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED) et du ministère de l'Environnement.