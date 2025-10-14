Afrique: Technologies numériques en Afrique de l'Ouest - Pour une mobilisation optimale des ressources internes

13 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Nadia Chahed

Le Bureau sous-régional (Niamey) pour l'Afrique de l'Ouest de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) organisera, les 5 et 6 novembre 2025, la vingt-huitième session du Comité Intergouvernemental des Hauts Fonctionnaires et Experts (Cihfe) pour l'Afrique de l'Ouest.

Cette édition se tiendra entièrement en ligne et portera sur le thème : «Tirer parti des technologies numériques pour dynamiser la mobilisation des ressources internes en Afrique de l'Ouest».

Cette rencontre annuelle réunira des délégués et experts provenant de quinze pays d'Afrique de l'Ouest, autour des enjeux majeurs du développement durable. Elle offrira un espace d'échange sur les bonnes pratiques et la co-construction de solutions concrètes face aux défis persistants de la sous-région.

Obstacles et remèdes

Face à l'aggravation des pressions liées à l'endettement, aux restrictions budgétaires persistantes et à l'incertitude de l'aide extérieure, la mobilisation des ressources internes s'impose comme un levier indispensable pour les pays d'Afrique de l'Ouest engagés dans la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD), précise la CEA dans un communiqué.

Bien que des progrès aient été accomplis, la sous-région demeure confrontée à des obstacles significatifs entravant une mobilisation efficiente et durable de ses ressources internes, rappelle la même source.

La session 2025 du Cisce se penchera sur le rôle des technologies numériques dans le renforcement de la mobilisation des ressources internes. Elle explorera notamment leur contribution à l'amélioration de la conformité fiscale, à l'élargissement de l'assiette, à une gestion plus efficiente et transparente des administrations fiscales, à une inclusion financière accrue, ainsi qu'à la lutte contre la corruption.

Cette rencontre offrira également une tribune pour valoriser les réussites nationales et les initiatives de convergence régionale en matière de politiques et de systèmes fiscaux, portées par la Cedeao et l'Uemoa, souligne le communiqué.

Partage d'expériences et plus encore

La session offrira, par ailleurs, un cadre de dialogue pour les hauts responsables gouvernementaux, leur permettant d'échanger sur des solutions concrètes en vue de renforcer la mobilisation des ressources internes en Afrique de l'Ouest.

À travers le partage d'expériences et l'exploration de nouvelles approches, cette rencontre vise à consolider les mécanismes de financement du développement durable et à stimuler la croissance économique dans l'ensemble de la sous-région, note la CEA, précisant que les recommandations issues des travaux seront transmises aux gouvernements nationaux et locaux, aux membres de la CEA ainsi qu'aux autres partenaires du développement.

Elles seront également enrichies par les orientations dégagées lors des dialogues politiques régionaux, puis présentées à la session 2026 de la Commission Économique pour l'Afrique, à l'attention de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique, en vue d'un examen approfondi et de décisions stratégiques.

Lire l'article original sur La Presse.

