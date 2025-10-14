Afrique: Éliminatoires Coupe du Monde 2026 (Groupe H - 10e Journée) - La Tunisie s'impose contre la Namibie 3-0

13 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'équipe nationale tunisienne de football s'est imposée ce lundi face à son homologue namibien sur le score de 3 buts à 0. Cette rencontre comptait pour la dixième et dernière journée du Groupe H des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (États-Unis - Canada - Mexique) et s'est déroulée au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Les buts tunisiens ont été inscrits par Ali Abdi (27e) sur penalty, Hannibal Mejbri (55e) et Ferjani Sassi (64e).

Pour le compte de la même journée, la Guinée Équatoriale a fait match nul 1-1 contre le Liberia, tandis que São Tomé-et-Príncipe s'est imposé 1-0 face au Malawi.

L'équipe tunisienne, qui avait déjà assuré sa qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde dès la huitième journée, porte son avance en tête du classement du Groupe H à 28 points.

Classement du Groupe H Points Matchs Joués

Tunisie 28 10

Namibie 15 10

Liberia 15 10

Guinée Équatoriale 11 9

Malawi 10 9

São Tomé-et-Príncipe 3 10

