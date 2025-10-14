Angola: Les travaux sur le tronçon Catete/Maria Teresa enregistrent des avancées significatives

Catete — Les travaux de réhabilitation des 53 kilomètres de route reliant Catete à Maria Teresa, dans la province d'Icolo e Bengo, ont atteint un taux d'exécution de 66 %, représentant une avancée notable, a déclaré Fred Mukaje, représentant de l'entreprise de construction Carmon.

Cette information a été communiquée au gouverneur d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, lors d'une visite de terrain sur le chantier. À ce jour, 30 kilomètres de chaussée ont déjà été asphaltés, a-t-il précisé.

Selon lui, les travaux, entamés en 2023, se déroulent sans incidents majeurs et à un rythme jugé satisfaisant.

La réhabilitation de ce tronçon de la Route Nationale EN230 est assurée par l'entreprise angolaise Carmon, pour un montant de 27 780 522 252 kwanzas.

La voie a été élargie, comportant désormais deux voies de circulation de 3,5 mètres chacune, accompagnées de bermes et dotée d'un éclairage public ainsi que de portiques de signalisation.

La EN230 relie les provinces de Luanda, Cuanza-Norte et Cuanza-Sul.

Le gouverneur d'Icolo e Bengo a également pu constater, ce lundi, les progrès réalisés dans d'autres projets à impact social dans les municipalités de Catete, Cabiri, Bom Jesus et Calumbo.

La province d'Icolo e Bengo, récemment séparée de Luanda suite à la nouvelle division politique et administrative, a pour chef-lieu la ville de Catete, et comprend sept municipalités, onze communes, pour une population estimée à 2,2 millions d'habitants.