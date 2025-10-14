Afrique: L'Angola termine les éliminatoires par un nul face au Cameroun

13 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — La sélection nationale d'Angola a conclu sa participation aux éliminatoires de la Coupe du Monde de football par un match nul (0-0) contre le Cameroun, ce lundi, à Yaoundé, pour le compte de la dernière journée du groupe D.

Déjà éliminés et jouant pour l'honneur, les Palancas Negras affrontaient un adversaire encore en lice pour la qualification, mais les espoirs camerounais dépendaient d'un faux pas du Cap-Vert face à Eswatini, ce qui ne s'est pas produit : les Cap-Verdiens se sont imposés 3-0, validant ainsi leur ticket historique pour la Coupe du Monde 2026.

Ce match a également marqué le retour de Hugo Marques comme titulaire dans les buts angolais, près de trois ans après sa dernière apparition, reléguant Neblú sur le banc, lui qui avait récemment été le choix principal.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.