Afrique: L'Angola termine les éliminatoires par un nul face au Cameroun

Luanda — La sélection nationale d'Angola a conclu sa participation aux éliminatoires de la Coupe du Monde de football par un match nul (0-0) contre le Cameroun, ce lundi, à Yaoundé, pour le compte de la dernière journée du groupe D.

Déjà éliminés et jouant pour l'honneur, les Palancas Negras affrontaient un adversaire encore en lice pour la qualification, mais les espoirs camerounais dépendaient d'un faux pas du Cap-Vert face à Eswatini, ce qui ne s'est pas produit : les Cap-Verdiens se sont imposés 3-0, validant ainsi leur ticket historique pour la Coupe du Monde 2026.

Ce match a également marqué le retour de Hugo Marques comme titulaire dans les buts angolais, près de trois ans après sa dernière apparition, reléguant Neblú sur le banc, lui qui avait récemment été le choix principal.