Angola: La première dame attire l'attention sur l'importance de la lutte contre le cancer du col de l'utérus

Luanda — La première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a attiré, ce lundi à Luanda, l'attention des familles, en particulier, et de la société en général, sur l'importance de la lutte contre le cancer du col de l'utérus.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement de la campagne nationale de mobilisation pour la vaccination des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus, elle a lancé un appel aux femmes angolaises en tant que gardiennes de la santé au sein des familles, qui ont toujours été en première ligne pour préserver la santé, le bien-être et l'équilibre émotionnel des leurs, afin qu'elles participent activement à la campagne et contribuent ainsi à en garantir le succès.

Elle a souligné que cette initiative concrétise les politiques publiques de l'Exécutif angolais visant à assurer la protection de la santé des jeunes filles, dans la perspective de faire de l'Angola un pays libre du cancer du col de l'utérus, tout en garantissant un avenir sain et prospère aux futures femmes et à leurs familles.

Elle a précisé que le gouvernement a choisi de lancer au préalable cette campagne d'information, de communication, d'éducation et de mobilisation, avant de commencer la vaccination proprement dite, par respect pour les jeunes filles, les femmes et les familles angolaises.

«Nous voulons que chaque personne ait accès à une information correcte, puisse réfléchir, discuter, poser des questions et comprendre ce qui est en jeu. Ce n'est qu'à cette condition qu'il sera possible de prendre une décision consciente, informée et responsable au sein de la famille concernant cette cause », a-t-elle déclaré.

Elle a également insisté sur l'importance de voir « les familles, les mères qui protègent l'avenir de leurs filles, les pères qui investissent dans la santé des leurs, les enseignants et les leaders communautaires qui guident avec savoir et vérité, ainsi que les jeunes filles âgées de 9 à 12 ans suffisamment informées pour comprendre le pouvoir qu'elles détiennent entre leurs mains pour défendre leurs droits et leur avenir ».

Dans ce contexte, elle a interpellé les organisations sociales, notamment celles à caractère féminin, tant dans les zones urbaines que rurales, afin qu'elles deviennent des voix crédibles de sensibilisation et jouent un rôle décisif pour que toutes les familles comprennent l'importance de ce vaccin et acceptent la prévention comme un droit fondamental et une garantie d'un avenir en bonne santé.

Consciente que tout changement requiert dialogue et confiance, elle a également lancé un appel aux professionnels de la santé, aux enseignants et aux autres agents mobilisateurs dûment formés, afin qu'ils écoutent les doutes, apaisent les craintes et répondent avec empathie et rigueur scientifique.

« Nous sommes confrontés à des tabous et des croyances qu'il convient de comprendre et d'éclaircir afin de promouvoir une vaccination fondée sur une information éclairée », a-t-elle souligné.

S'adressant aux journalistes et professionnels de la communication sociale, elle a souligné le rôle essentiel qu'ils doivent jouer dans cette campagne, ayant le pouvoir de diffuser la bonne information dans chaque foyer et chaque communauté, afin d'aider les familles à comprendre que ce vaccin est sûr, efficace, gratuit et salvateur.

« À une époque où la désinformation peut engendrer peur et méfiance, le journalisme responsable devient un véritable acte de service public. Nous comptons sur vous pour expliquer, clarifier et sensibiliser, en portugais comme dans nos langues nationales, avec rigueur, empathie et engagement, afin qu'aucun doute ne subsiste et qu'aucune jeune fille appartenant au groupe cible ne soit laissée pour compte », a-t-elle ajouté.

Ana Dias Lourenço a également affirmé que le Gouvernement angolais souhaite faire de cette campagne une véritable transformation dans le domaine de la santé, en s'appuyant sur une forte coordination multisectorielle impliquant l'ensemble de la structure de l'Exécutif central, les gouvernements provinciaux ainsi que les administrations municipales, tous engagés en faveur du bien-être et de l'avenir des populations.

La stratégie de la campagne repose sur le principe d'équité dans l'accès à la vaccination, sans distinction d'origine, de condition sociale ou de lieu de résidence, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest du pays.

Elle a expliqué que, dans un premier temps, toutes les jeunes filles appartenant au groupe cible inscrites dans l'enseignement public, public-privé et privé seront vaccinées. Par la suite, celles qui ne sont pas scolarisées seront prises en charge par des équipes mobiles.

À partir de janvier 2026, ce vaccin sera intégré dans le calendrier de vaccination de routine pour les nouvelles cohortes de filles âgées de 9 ans.

La stratégie à long terme « Angola 2050 » trace la voie vers un pays où les Angolais vivront plus longtemps et en meilleure santé, avec moins de décès prématurés et moins de maladies évitables.