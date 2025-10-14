Soudan: La Mission permanente du Soudan à Genève soumet un mémorandum ferme concernant l'attaque brutale contre le refuge Al-Arqam à A Fasher

13 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies à Genève a soumis un mémorandum ferme au Haut-Commissaire aux droits de l'homme, au Président du Conseil des droits de l'homme et au Président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant l'attaque brutale et barbare menée par la milice terroriste Al-Dagalo contre le refuge Al-Arqam pour personnes déplacées à Al Fasher.

La mission a joint à son mémorandum la déclaration du porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères.

La mission a souligné dans son mémorandum que la persistance de la milice terroriste à commettre de tels crimes est la conséquence directe du silence de la communauté internationale concernant ses crimes passés.

La mission a également souligné dans son mémorandum son exigence que la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme et le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, passent immédiatement des déclarations et des condamnations à l'étape de la prise de mesures dissuasives pour mettre fin à ces atrocités et à ces violations sans précédent du droit international, du droit international des droits de l'homme et des protocoles pertinents de la Convention de Genève de 1949.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.