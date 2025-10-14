La Mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies à Genève a soumis un mémorandum ferme au Haut-Commissaire aux droits de l'homme, au Président du Conseil des droits de l'homme et au Président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) concernant l'attaque brutale et barbare menée par la milice terroriste Al-Dagalo contre le refuge Al-Arqam pour personnes déplacées à Al Fasher.

La mission a joint à son mémorandum la déclaration du porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères.

La mission a souligné dans son mémorandum que la persistance de la milice terroriste à commettre de tels crimes est la conséquence directe du silence de la communauté internationale concernant ses crimes passés.

La mission a également souligné dans son mémorandum son exigence que la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme et le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, passent immédiatement des déclarations et des condamnations à l'étape de la prise de mesures dissuasives pour mettre fin à ces atrocités et à ces violations sans précédent du droit international, du droit international des droits de l'homme et des protocoles pertinents de la Convention de Genève de 1949.