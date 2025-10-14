Soudan: Le Ministre des Affaires étrangères accueille la nouvelle Représentante du FNUAP

L'Ambassadeur Mohieldin Salem, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a accueilli Mme Fabrizia Falcione, nouvelle Représentante du FNUAP aujourd'hui à son bureau, après avoir accepté sa nomination au poste de Représentante du Fonds au Soudan.

Le Ministre a affirmé la volonté du gouvernement soudanais de collaborer avec Mme Falcione et de faciliter sa mission durant son séjour au Soudan.

Il a exprimé la gratitude et l'appréciation du gouvernement soudanais pour les services fournis par le bureau du FNUAP au Soudan pendant la guerre.

De son côté, Mme Fabrizia a exprimé sa gratitude au gouvernement soudanais pour avoir accepté sa nomination au poste de Représentante du FNUAP au Soudan.

Elle a affirmé sa volonté de coordonner et de collaborer avec les autorités compétentes du gouvernement soudanais afin d'assurer le succès de sa mission, indiquant connaître la situation au Soudan et dans la région dans son ensemble, compte tenu de ses précédentes missions dans la région.