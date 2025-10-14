Soudan: Le Ministre des Affaires étrangères accueille la nouvelle Représentante du FNUAP

13 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Ambassadeur Mohieldin Salem, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a accueilli Mme Fabrizia Falcione, nouvelle Représentante du FNUAP aujourd'hui à son bureau, après avoir accepté sa nomination au poste de Représentante du Fonds au Soudan.

Le Ministre a affirmé la volonté du gouvernement soudanais de collaborer avec Mme Falcione et de faciliter sa mission durant son séjour au Soudan.

Il a exprimé la gratitude et l'appréciation du gouvernement soudanais pour les services fournis par le bureau du FNUAP au Soudan pendant la guerre.

De son côté, Mme Fabrizia a exprimé sa gratitude au gouvernement soudanais pour avoir accepté sa nomination au poste de Représentante du FNUAP au Soudan.

Elle a affirmé sa volonté de coordonner et de collaborer avec les autorités compétentes du gouvernement soudanais afin d'assurer le succès de sa mission, indiquant connaître la situation au Soudan et dans la région dans son ensemble, compte tenu de ses précédentes missions dans la région.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.