Soudan: Le ministre des AE rencontre le directeur général adjoint de l'UNICEF

13 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Mohieldin Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a rencontré dans son bureau Edward Sheba, directeur général adjoint de l'UNICEF, en visite dans le pays du 12 au 24 d'octobre courant.

La réunion a passé en revue les relations historiques entre le gouvernement soudanais et l'UNICEF, ainsi que les efforts importants déployés par l'organisation pour aider les citoyens, en particulier ceux touchés par la guerre, en soutenant les opérations de retour volontaire et en créant un environnement propice à la stabilité.

De son côté, le ministre a présenté une explication sur l'évolution de la situation au Soudan et les efforts déployés par le gouvernement pour instaurer la sécurité et la paix et faciliter l'action humanitaire dans tout le pays.

