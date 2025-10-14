Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite

13 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Mohieddin Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a rencontré aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur Ali bin Hassan Jaafar, ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan.

L'Ambassadeur a félicité le Ministre pour sa nomination au poste de Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au sein du Gouvernement de l'Espoir.

Il a également transmis les félicitations de Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite.

La réunion a porté sur les relations bilatérales distinguées entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer dans tous les domaines.

Les deux parties ont également discuté des moyens de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire fournie par le Royaume d'Arabie saoudite au Soudan.

De son côté, l'Ambassadeur Ali bin Jaafar a présenté en détail les projets mis en oeuvre par le Royaume d'Arabie saoudite au Soudan par l'intermédiaire de la Fondation caritative du Roi Salmane.

La visite de l'équipe médicale saoudienne à l'hôpital du port maritime pour des interventions chirurgicales et autres prestations médicales a été confirmée, en coopération et coordination avec le ministère de la Santé.

