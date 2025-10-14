Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit l'ambassadeur du Qatar

L'ambassadeur Mohieddin Salem, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur Mohammed bin Ibrahim Al-Sada, ambassadeur du Qatar au Soudan.

L'ambassadeur a félicité le ministre pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au sein du gouvernement de l'espoir et lui a également transmis les salutations du ministre qatari des Affaires étrangères.

La réunion a portée sur les relations bilatérales privilégiées entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer.

Ils ont également discuté des moyens de parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité au Soudan et ont également convenu de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays sur les questions régionales et internationales.