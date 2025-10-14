Soudan: Le Conseil des ministres approuve plusieurs accords

13 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Conseil des ministres a approuvé plusieurs accords lors de sa réunion ordinaire, dimanche à Port-Soudan, présidée par le Dr Kamil Idris.

L'ambassadeur Ali Mohamed Ali, secrétaire général du Conseil des ministres, a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion avait approuvé le projet d'amendement à la loi sur la cybercriminalité de 2025, présenté par le ministre de la Justice.

La réunion a également approuvé des accords internationaux relatifs à la protection des biens culturels et a également approuvé un protocole d'accord entre le Soudan et la Russie dans le domaine culturel, ainsi qu'un autre protocole d'accord entre le groupe China Media et la Société soudanaise de radio et de télévision.

Il a expliqué que le Premier ministre avait, au début de la session, fait une eclairage sur sa visite en Érythrée, exprimant ses remerciements et sa gratitude au gouvernement et au peuple érythréens pour leur soutien et leur hospitalité sans faille envers le peuple soudanais.

Il a noté que le Conseil a salué les efforts du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme et du Service général de renseignement pour leurs efforts importants dans la récupération des biens culturels pillés.

