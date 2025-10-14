Afrique: Le Cap-Vert décroche une qualification historique pour la Coupe du Monde

Luanda — L'équipe nationale de football du Cap-Vert s'est qualifiée lundi, pour la Coupe du Monde 2026, après avoir copieusement battu Eswatini sur le score de 3-0, lors de la 10e et dernière journée du groupe D des éliminatoires africaines.

Il s'agit d'une qualification inédite pour les Cap-Verdiens, qui participeront pour la première fois de leur histoire à une phase finale de Coupe du Monde.

Le Cap-Vert rejoint ainsi les sélections déjà qualifiées de Tunisie, Maroc, Égypte, Algérie et Ghana, et représentera, aux côtés de ces équipes, les pays africains lusophones lors du tournoi qui se déroulera en Amérique du Nord - aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour cette édition, la Confédération africaine de football (CAF) dispose de neuf places qualificatives, attribuées aux vainqueurs de chacun des neuf groupes, composés de six équipes chacun, parmi les 54 sélections en compétition.