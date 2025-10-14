Angola: L'ONU souligne l'importance de la préparation des populations face aux catastrophes

Luanda — Le coordonnateur résident des Nations Unies en Angola, Diego Zorrilla, a souligné ce lundi, à Luanda, l'importance pour les populations d'être préparées à prévenir et à réagir efficacement face aux situations de catastrophe au sein des communautés.

S'exprimant en marge de l'ouverture de la Conférence nationale sur l'intégration des stratégies de réduction des risques et de réponse aux situations d'urgence, le responsable a insisté sur le fait que la protection civile commence par la sensibilisation des citoyens aux risques naturels, afin qu'ils sachent prendre les décisions appropriées en cas de circonstances adverses.

Il a réaffirmé le partenariat permanent entre les agences onusiennes et le gouvernement angolais en matière de réduction des risques de catastrophes, en rappelant que des programmes de soutien à la protection civile sont actuellement en cours, notamment dans les domaines du transfert d'informations et de l'établissement de partenariats internationaux.

Organisée par le Service de Protection Civile et des Pompiers, à l'occasion de la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophes, célébrée ce jour même, la conférence vise à renforcer les capacités nationales en matière de prévention des risques, de prise en charge préhospitalière intégrée et de prévention des incendies dans les bâtiments.

L'événement, qui s'étend sur une journée, a été inauguré par le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Furtado, sous le thème : "Financer la résilience, pas les catastrophes."