Angola: Le pays exprime sa préoccupation face à la situation politique à Madagascar

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe, a exprimé ce lundi la profonde préoccupation de l'Angola face à la grave crise politique et institutionnelle en cours à Madagascar.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade transmis à l'ANGOP, le diplomate s'est exprimé lors de la 1305e réunion du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine, convoquée d'urgence par le Botswana, qui préside l'organe au mois d'octobre, dans le but d'analyser la situation actuelle dans le pays insulaire.

Dans son intervention, Miguel Bembe a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Angola envers les principes de paix, de stabilité et de respect de l'ordre constitutionnel, en soulignant que le dialogue inclusif et la réconciliation nationale représentent la voie la plus sûre pour préserver l'unité et répondre aux aspirations légitimes du peuple malgache.

Le représentant angolais a également exprimé la préoccupation du Gouvernement angolais quant à la rupture de l'ordre constitutionnel à Madagascar, soulignant que toute tentative de prise de pouvoir par la force doit être fermement condamnée et rejetée, conformément aux principes de l'Union africaine et au droit international.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son discours, l'ambassadeur a insisté sur la nécessité de réfléchir en profondeur aux causes ayant précédé la crise, tout en rappelant que la prévention et l'anticipation des conflits doivent être au coeur de l'action de l'Union africaine, tant au niveau régional que continental.

Selon Miguel Bembe, la situation actuelle à Madagascar illustre clairement l'importance de la réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine au niveau des Chefs d'État et de Gouvernement, tenue à New York le 24 septembre dernier, sous le thème « Revitaliser la prévention et la résolution des conflits en Afrique ».

Le diplomate angolais a également souligné l'urgence de réformer l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), plaidant pour que l'Union africaine, en coordination avec la SADC, joue un rôle central et unifié dans le suivi et la résolution de la crise malgache, en évitant la dispersion des initiatives.

Enfin, Miguel Bembe a mis en avant la nécessité de promouvoir une concertation nationale inclusive, propice à un dialogue constructif et pacifique entre toutes les parties prenantes, afin de prévenir toute escalade des tensions et d'aboutir à une solution pacifique et conforme à la Constitution.