Angola: Football - Patrice Beaumelle salue l'engagement de ses joueurs

Luanda — Le sélectionneur national de football d'Angola, Patrice Beaumelle, s'est dit satisfait de l'engagement et du dévouement de ses joueurs lors des deux matchs officiels disputés sous sa direction jusqu'à présent.

Dans une déclaration publiée sur la page officielle de la Fédération Angolaise de Football (FAF), à l'issue du match nul contre le Cameroun (0-0), pour le compte de la 10e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026, le technicien français a qualifié la rencontre de très difficile, tout en soulignant avoir vu un groupe uni, volontaire, et désireux de travailler ensemble, malgré le peu de temps passé avec l'équipe.

« J'ai vu une équipe qui commence à assimiler ma philosophie de jeu. En seulement deux semaines de travail et quatre séances d'entraînement, c'est encourageant », a-t-il affirmé.

Il a également noté que tous les joueurs, y compris ceux sur le banc, ont montré de l'envie et de la motivation, ce qui est, selon lui, essentiel pour construire un groupe compétitif.

« Nous ne devons pas relâcher nos efforts. Je suis satisfait de ce que j'ai vu jusqu'ici. Il faut maintenir le niveau montré lors des deux rencontres : contre l'Eswatini, nous avons su revenir au score ; et aujourd'hui, nous avons tenu tête au Cameroun », a-t-il ajouté.

Beaumelle a toutefois souligné qu'il reste encore beaucoup de travail, notamment sur le plan de la transition offensive et de l'efficacité devant le but, en vue des prochains rendez-vous de la sélection angolaise.