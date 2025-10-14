Afrique: Classement final du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Luanda — La sélection nationale de Cabo Verde a terminé en tête du groupe D avec 23 points, assurant ainsi sa qualification historique pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, à l'issue de la 10e et dernière journée des éliminatoires africaines.
Résultats de la 10e journée :
- Cameroun vs Angola (0-0)
- Cap-Vert vs Eswatini (3-0)
- Îles Maurice vs Libye (0-0)
Classement final du groupe D :
|Position
|Équipe
|Points
|1er
|Cap-Vert
|23
|2e
|Cameroun
|19
|3e
|Libye
|16
|4e
|Angola
|12
|5e
|Îles Maurice
|6
|6e
|Eswatini
|3