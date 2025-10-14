Afrique: Classement final du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

13 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — La sélection nationale de Cabo Verde a terminé en tête du groupe D avec 23 points, assurant ainsi sa qualification historique pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, à l'issue de la 10e et dernière journée des éliminatoires africaines.

Résultats de la 10e journée :

  • Cameroun vs Angola (0-0)
  • Cap-Vert vs Eswatini (3-0)
  • Îles Maurice vs Libye (0-0)

Classement final du groupe D :

Position Équipe Points
1er Cap-Vert 23
2e Cameroun 19
3e Libye 16
4e Angola 12
5e Îles Maurice 6
6e Eswatini 3

