Angola: L'ambassadeur de Chine réaffirme la nouvelle dynamique de la coopération Angola-Chine

Talatona — L'ambassadeur de Chine en Angola, Zhang Bin, a réaffirmé lundi, à Luanda, que la coopération traditionnelle entre les deux pays est entrée dans une nouvelle phase dynamique, englobant notamment l'industrie manufacturière, l'économie numérique, entre autres secteurs.

Le diplomate s'est exprimé lors de la Conférence conjointe organisée par la TV Zimbo et la Chambre de Commerce Angola-Chine, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola et du 17e anniversaire de TV Zimbo, sous le thème « L'influence du secteur entrepreneurial chinois sur l'économie nationale ».

« Au cours des 42 dernières années, notre partenariat a enregistré des avancées remarquables, avec des résultats fructueux, visibles et concrets. Les entreprises chinoises ont joué un rôle actif dans la reconstruction nationale de l'Angola », a-t-il souligné.

Parmi les contributions majeures de la Chine à cette reconstruction, Zhang Bin a mis en exergue : la réhabilitation de plus de 30 000 km de voies ferrées, plus de 20 000 km de routes, 10 aéroports, 14 millions de m² de logements sociaux, 200 écoles, près de 50 hôpitaux et plus de 60 projets d'approvisionnement en eau et de drainage.

Selon les statistiques de l'ambassade, plus de 400 entreprises financées par la Chine opèrent actuellement en Angola, représentant un investissement total d'environ 27 milliards de dollars, faisant de la Chine le principal partenaire stratégique de l'Angola, avec une coopération multiforme.

« Les deux pays ont non seulement obtenu des résultats significatifs en matière d'infrastructures, mais ils ont également développé des relations solides dans les domaines du commerce et de l'investissement. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Angola, la première destination des exportations angolaises, la principale source d'importations et le plus grand acheteur de pétrole brut angolais », a ajouté l'ambassadeur.

La conférence « L'influence du secteur entrepreneurial chinois sur l'économie nationale » vise à explorer la chaîne de valeur des investissements et de la coopération sino-angolaise, dans la perspective de bâtir une économie plus diversifiée, durable et compétitive.