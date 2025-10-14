Maroc: L'ONICL, Intercéréales et FranceAgriMer signent un protocole d'accord pour la période 2025-2028

L'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL), l'interprofession des céréales françaises (Intercéréales) et FranceAgriMer ont signé, récemment à Casablanca, un nouveau Protocole d'accord pour la période 2025-2028.

Conclu en marge des Rencontres 2025 franco-marocaines des céréales, ce protocole d'accord marque une nouvelle étape dans une coopération fructueuse qui unit les trois partenaires depuis plus de quinze ans, indique l'ONICL dans un communiqué.

D'après la même source, il s'agit d'un engagement renforcé dans la continuité des trois parties pour l'échange technique, la formation, l'innovation et la gouvernance partagée.

Depuis son lancement, cette coopération tripartite a permis la réalisation d'actions concrètes et structurantes pour la filière céréalière marocaine, dont le renforcement des capacités analytiques du laboratoire de l'ONICL, les échanges réguliers d'expertise sur l'organisation des filières, de la production à la commercialisation, le partage d'analyses économiques et de perspectives de marché, ainsi que la formation continue des cadres et des techniciens.