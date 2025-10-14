Maroc: Les exportations de l'artisanat marocain en hausse de 11%

Les exportations des produits de l'artisanat marocain ont atteint 903,5 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2025, en hausse de 11% par rapport à la même période de 2024, selon l'Observatoire de l'Artisanat.

Dans le détail, la poterie et la pierre occupent une place de choix dans les exportations du secteur, représentant plus d'un tiers du total (313,14 MDH, +6%), fait savoir l'Observatoire dans son récent bulletin d'export de l'artisanat.

Elles sont suivies de la catégorie "Tapis" avec une contribution de plus de 160 MDH (+1%) et des "Vêtements traditionnels" avec 154,45 MDH (+115%), ce qui montre leur attractivité sur les marchés internationaux.

D'autres familles de produits comme la "Vannerie", la "Maroquinerie" et les "Couvertures" ont enregistré les plus fortes baisses, avec des reculs respectifs de 23%, 23% et 15%.

Sur le plan géographique, les États-Unis conservent leur position dominante en tant que premier marché de destination, avec une progression des ventes de 25% par rapport à 2024. La France (-24%) et l'Espagne (-2%) demeurent des partenaires majeurs avec des parts respectives de 11% et 6%.

La Turquie, quant à elle, se distingue par une croissance remarquable de 626% par rapport à 2024 et une part de 7%.

S'agissant de la ventilation par ville d'export, Marrakech demeure la première ville exportatrice du Royaume, concentrant 41% des expéditions à l'international.

Casablanca (31%), Fès (18%) et Tanger (8%) arrivent ensuite, consolidant leur rôle dans la dynamique d'exportation de l'artisanat marocain.