Maroc: Banques - Un besoin de liquidité de 123,5 MMDH en septembre

Le besoin de liquidité des banques s'est creusé, en septembre, à 123,5 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, après 122 MMDH un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, le volume des injections de la Banque centrale a atteint 134,2 MMDH, dont 57,3 MMDH sous forme d'avances à 7 jours, 41,5 MMDH à travers les opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 35,4 MMDH destinés au refinancement via les prêts garantis à long terme, précise BAM dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.

Au niveau du marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est élevé à 5,6 MMDH et le taux moyen pondéré s'est situé à 2,25%, fait savoir la même source.

Sur le marché des bons du Trésor, les taux sont restés globalement stables d'un mois à l'autre en septembre, aussi bien sur le compartiment primaire que secondaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne les taux créditeurs, ils ont connu en août une hausse de 30 points de base (pb) à 2,46% pour ceux à 6 mois alors qu'ils ont baissé de 9 pb à 2,48% pour ceux à un an.

Pour ce qui est des taux débiteurs, les résultats de l'enquête de BAM auprès des banques relatifs au deuxième trimestre de 2025 indiquent une diminution trimestrielle de 14 pb du taux moyen global à 4,84%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux particuliers ont baissé de 19 pb à 5,77%, avec notamment des replis de 25 pb à 6,88% pour les prêts à la consommation et de 6 pb à 4,68% pour ceux à l'habitat.

S'agissant des taux appliqués aux crédits aux entreprises non financières, ils ont enregistré un recul de 12 pb à 4,72%, avec des replis de 32 pb à 4,82% pour les prêts à l'équipement, de 9 pb à 4,64% pour les facilités de trésorerie, et une quasi-stabilité à 5,47% pour les crédits à la promotion immobilière.

Par taille d'entreprises, la baisse a été de 29 pb à 4,67% pour les grandes entreprises et de 18 pb à 5,43% pour les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME).