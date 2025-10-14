Congo-Kinshasa: Kasaï central - De nouveaux centres de traitement d'Ebola ouverts dans la province

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a ouvert récemment à Bulape, au Kasaï central, de nouveaux centres de prise en charge des patients affectés par la maladie à virus Ebola.

Dans le cadre de la riposte en cours contre la maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï central, des nouveaux centres ont été conçus et mis en place grâce à la collaboration entre le gouvernement congolais et ses partenaires techniques et financiers. Le ministre de la Santé a félicité les équipes de riposte pour les efforts consentis, soulignant que la situation épidémiologique s'est nettement améliorée.

Cette visite ministérielle s'est inscrite également dans une démarche de solidarité nationale. Le représentant du gouvernement central a tenu à réaffirmer le soutien du chef de l'État et de l'ensemble du pays à la population de Bulape et à toutes les zones touchées.

Samuel Roger Kamba a rappelé que Bulape joue un rôle crucial non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour la communauté internationale. « Bulape protège aujourd'hui le pays contre la propagation du virus Ebola, mais aussi le monde entier contre une menace sanitaire globale », a-t-il assuré.

Au terme de sa mission à Bulape, l'épicentre d'Ebola, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a pris trois décisions majeures, à savoir la construction d'une infrastructure de santé moderne dans cette localité, apte à assurer une prise en charge durable et efficace; le soutien aux personnes guéries d'Ebola, dont certaines ont perdu leurs proches et leurs soutiens familiaux; et, enfin, l'appui à la communauté locale, notamment à travers les chefs coutumiers, pour renforcer la cohésion et la résilience collective.